Detenido un varón en Talavera la Real por el robo de unas gafas en una óptica y un móvil en un velatorio

La Policía Local y la Guardia Civil de Talavera la Real han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, dos delitos de hurtos consumados y un delito de daño en dicha localidad pacense, y por lo que ha sido puesto a disposición judicial

Los hechos ocurrieron sobre las 10,00 horas del pasado lunes, día 21, cuando agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de la localidad tuvieron conocimiento que durante la tarde del domingo y la mañana del lunes, autor o autores desconocidos habían violentando con un destornillador el cierre de una maquina expendedora con la intención de acceder al monedero de la misma de un establecimiento de máquinas vending de bebidas y alimentos.

Igualmente intentaron sustraer en el mismo local un televisor led de 55 pulgadas que sufrió graves daños.

Además, y aprovechando un descuido de la dependienta de una óptica de la localidad sustrajeron gafas que se encontraban en las estanterías del establecimiento.

Asimismo, también sustrajeron un teléfono móvil del interior de unos de los velatorios de la localidad, aprovechando el descuido de una de las trabajadoras. También sufrió daños la fachada de una nave donde realizaron pinturas con sprays, informa en nota de prensa la Policía Local de Talavera la Real.

Tras las averiguaciones llevadas a cabo por los agentes, pudieron tener conocimiento sobre la identidad del presunto autor de los hechos, por lo que tras realizar una búsqueda por las distintas vías de la localidad pudieron localizarlo en un establecimiento público situado en la avenida de Extremadura, y procedieron a su detención. En este momento, encontraron entre sus pertenencias las gafas hurtadas en la óptica, así como el teléfono móvil hurtado en el velatorio.

Tras ser detenido, los agentes de Policía Local y de la Guardia Civil lo trasladaron a dependencias policiales para instruir las diligencias oportunas como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, dos delitos de hurtos y un delito de daños, y pasó a disposición judicial durante la mañana del martes.