Detenido un varón por intentar robar una cadena de oro en Zorita a una mujer a la que causó roces en el cuello

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa, después de que intentara sustraer una cadena de oro a una mujer cuando se disponía a acceder a su domicilio en Zorita (Cáceres).

Los hechos se produjeron cuando la víctima regresaba de realizar la compra y, al llegar a la altura de la puerta de su vivienda, sacó las llaves para acceder al inmueble. En ese momento, observó cómo un vehículo se detenía a su altura y, de forma repentina, uno de sus ocupantes descendía rápidamente y tiraba con fuerza de la cadena de oro que llevaba alrededor del cuello.

Como consecuencia del tirón, la cadena llegó a romperse. Sin embargo, la víctima reaccionó rápidamente, llevándose la mano al cuello y sujetando con fuerza la joya, lo que impidió que el autor pudiera apoderarse de ella.

Ante esta circunstancia, el individuo regresó al vehículo en el que le esperaba otra persona y ambos emprendieron la huida, apunta la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo para localizar al presunto autor, y logró finalmente su detención cuando el vehículo se disponía a abandonar la provincia de Cáceres con dirección a la de Badajoz. El conductor fue detenido.

Además, a la mujer que viajaba de copiloto se le aprehendió una cadena que guardaba entre sus pertenencias con el cierre roto, cuya procedencia está siendo ahora investigada por la Guardia Civil.

Como consecuencia del fuerte tirón sufrido, la víctima presentó roces y lesiones leves en la zona del cuello producidos por la propia cadena, por lo que posteriormente tuvo que acudir a un centro médico para recibir asistencia sanitaria.