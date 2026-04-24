Detenido un trabajador de un bar de Don Benito por simular un robo junto a un familiar

Agentes de Policía Nacional han detenido este pasado martes a un trabajador de un bar de la localidad pacense de Don Benito acusado de simular un robo en este establecimiento, junto a un familiar.

La víctima denunció en la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena que sobre las 06,45 horas del pasado 14 de abril, un hombre vestido de negro, con pasamontaña y portando una pistola, abordó al trabajador, que se encontraba en el establecimiento de restauración situado en la calle Villanueva de Don Benito, y amenazándole con el arma, llegó a forzar la caja de registro y sustrajo 4.400 euros en efectivo, tras lo que se marchó del lugar a la carrera.

El grupo de policía judicial de la Comisaría Don Benito-Villanueva de la Serena se hizo cargo de las investigaciones, en las que tomó declaración nuevamente a víctima, posibles testigos y estudió las imágenes de video grabación del interior del establecimiento y de las inmediaciones, así como el "modus operandi" utilizado en el hecho.

Con toda la información recabada, los agentes determinaron que podrían encontrarse ante un robo simulado, en el que, en este caso, el trabajador del establecimiento, realizó su apertura, tras lo que accedió un familiar de éste, quien le amenazó con un arma de fuego simulada, forzando la caja y robando el dinero que contenía.

Por tal motivo los agentes procedieron el pasado 21 de abril a la localización y posterior detención de los dos implicados, acusados por su presunta autoría de los delitos de robo con fuerza y simulación de delito.

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Los detenidos son varones de 30 y 60 años de edad, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.