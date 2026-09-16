Detenido por sustraer maquinaria y herramientas de la empresa para la que trabajaba en Valencia de Alcántara

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra el patrimonio por un robo con fuerza de maquinaria y herramientas de la empresa para la que trabajaba en una finca cercana en Valencia de Alcántara (Cáceres).

Del mismo modo, se le acusa de un presunto delito contra la Administración de Justicia por quebrantamiento de condena al incumplir la pena de localización domiciliaria permanente impuesta judicialmente.

El pasado mes de mayo, el propietario de una empresa de construcción presentó una denuncia ante la Guardia Civil por la sustracción de diversa maquinaria y herramientas de construcción, valoradas en más de 2.000 euros.

El robo se produjo en una obra que el propietario de la empresa realizaba junto a otros tres trabajadores y, a raíz de esta denuncia, los agentes iniciaron una investigación con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar al autor de los hechos.

Para ello, inspeccionaron la zona y recabaron pruebas concluyentes, al observar que se había accedido con llave a la caseta de aperos donde se guardaban los efectos sustraídos y que, posteriormente, se simuló un acceso forzado mediante la rotura de la cerradura.

Además, constataron que el responsable de los hechos conocía información que únicamente estaba al alcance de los trabajadores, por lo que las sospechas se centraron en el último trabajador incorporado a la plantilla.

Los investigadores comprobaron que a la persona sospechosa le constaban numerosos antecedentes por hechos similares y que el modus operandi empleado coincidía con otros robos cometidos.

Durante la investigación, los agentes averiguaron que este trabajador realizaba, a su vez, trabajos en una segunda obra, donde localizaron parte de la maquinaria y de las herramientas sustraídas con anterioridad, por lo que fueron intervenidas y trasladadas a dependencias oficiales.

Las pruebas obtenidas vinculaban al trabajador con la supuesta comisión del delito, motivo por el que fue detenido, ha informado en nota de prensa la Guardia Civil.

Del mismo modo, los agentes comprobaron que sobre el detenido recaía una pena en vigor de localización domiciliaria permanente, la cual estaba incumpliendo.

Por todo lo expuesto, el trabajador ha sido detenido por la supuesta comisión de sendos delitos, uno de robo con fuerza y otro contra la Administración de Justicia por el incumplimiento de la condena.

Tras instruir las correspondientes diligencias policiales, el detenido y los efectos recuperados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Valencia de Alcántara.