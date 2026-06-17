Detenido en un control cerca de Coria un hombre con más de 9.000 perfumes sustraídos en Dos Hermanas

La Guardia Civil ha detenido cerca de Coria (Cáceres) a un varón de 28 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras sustraer 9.035 perfumes a una empresa de Dos Hermanas (Sevilla). El valor de la mercancía asciende a 380.000 euros.

Durante la madrugada del pasado día 10 de junio, la patrulla del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Cáceres llevaba a cabo un punto de verificación fiscal en una vía de comunicación próxima a Coria (Cáceres), cuando dieron el alto a una furgoneta, que era conducida por un hombre, con el fin de examinar la mercancía transportada.

Tras verificar su identidad, comprobaron la carga y observaron una gran cantidad de cajas, en cuyo interior había perfumes de diferentes marcas conocidas.

Por ello, le requirieron la documentación preceptiva que acreditase la trazabilidad de los perfumes, es decir, si eran originales y facturas o albaranes con los que acreditar su compra, pero el conductor no pudo aportar ningún documento.

Al no demostrar la legal procedencia de los perfumes, los agentes realizaron diversas gestiones con el fin de esclarecer lo ocurrido, hasta llegar a la conclusión que los mismos habían sustraídos en una empresa de Dos Hermanas (Sevilla) en la noche del pasado día 7 de junio, y cuyo gerente habría presentado una denuncia en la Comisaría de Policía Nacional.

Con las evidencias obtenidas, los agentes intervinieron los perfumes y detuvieron al conductor de la furgoneta, a quien se le atribuye la presunta autoría de un robo con fuerza, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Con motivo del esclarecimiento de este robo, la empresa podrá recuperar su mercancía, la cual asciende a una suma importante de dinero, puesto que los perfumes intervenidos están valorados en 380.000 euros.

Las diligencias policiales instruidas a tal efecto han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Coria