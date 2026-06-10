El VI Desafío Solidario Epic Trail recorrerá ocho municipios de la Comarca de Tentudía a favor de las enfermedades raras

El VI Desafío Solidario Epic Trail recorrerá este sábado, día 13, ocho localidades de la Comarca pacense de Tentudía para visibilizar las enfermedades raras y recaudar fondos a favor de su investigación.

Organizada por Extrematrail con la colaboración de la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de los ocho municipios que forman parte del itinerario, la prueba contará este año con un recorrido de 80 kilómetros a través de caminos rurales de la comarca. La recaudación se destinará íntegramente a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) y a la Fundación Atrofia Muscular Espinal (Fundame).

Durante su intervención en la presentación de la prueba, la diputada Paqui Silva ha señalado que el principal objetivo de la misma no es competitivo, sino hacer visible las dificultades que deben afrontar en su día a día las personas que padecen alguna enfermedad rara y sus familiares.

Por su parte, la diputada provincial y alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Lourdes Linares, municipio donde se sitúa la meta de este Desafío solidario Epic Trail, ha destacado la importancia de esta prueba, ya que visibiliza la realidad de estas personas y sirve para que "nunca dejen de estar de actualidad su realidad, sus necesidades y lo vital que resulta seguir avanzando en la investigación".

A su vez y en nombre de la Asociación Extrematrail, Paco Barragán, ha definido la cita como un punto de encuentro en el que se respira solidaridad y donde familiares y personas con enfermedades raras puedan encontrarse y apoyarse para "llegar a la meta más bonita, rodeados cada vez de más gente que te respalda y te comprende".

La prueba comenzará este sábado, 13 de junio, a las 7,00 horas en Bienvenida, según ha detallado la diputación pacense en nota de prensa, para atravesar mediante caminos y sendas rurales los términos municipales de Fuente de Cantos, Montemolín, Monesterio, Calera de León, Cabeza La Vaca, Segura de León y Bodonal de la Sierra, donde finalizará en torno a las 19,30 horas.

Cada uno de los municipios contará con varios establecimientos colaboradores donde estarán instaladas unas huchas en las que poder depositar donativos a beneficio de Feder y Fundame.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

También pueden adquirirse camisetas conmemorativas del Desafío, a un precio de 10 euros, y se ha habilitado una web para facilitar las aportaciones de las personas solidarias interesadas que no puedan asistir a la prueba a través de la web Mi grano de arena.