La demanda de energía eléctrica aumentó un 3,4 % en Extremadura durante 2025

Extremadura registró una demanda de energía eléctrica de 4.983 GWh el año pasado, lo que supone un incremento del 3,4 por ciento respecto a la de 2024, un porcentaje que supera en 0,6 puntos el aumento experimentado a nivel nacional, que fue del 2,8 por ciento.

Si se incluyen los datos procedentes de instalaciones de autoconsumo, el crecimiento del consumo eléctrico en la región aumenta hasta un 5,1 %, según el 'Informe del sistema eléctrico 2025' y 'Las renovables en el sistema eléctrico español 2025', presentados este miércoles por el transportista y operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica.

En detalle, Extremadura generó el 52,4 % con fuentes renovables en 2025, una cuota que asciende al 52,9 % al incluir la producción realizada por las instalaciones de autoconsumo.

La estructura de producción eléctrica de la comunidad autónoma estuvo liderada en 2025 por la nuclear con el 47 % de la generación total, seguida de la fotovoltaica (con el 35 %, incluida la aportación de instalaciones de autoconsumo), la hidráulica (12,3 %) y la solar térmica, responsable del 4,2 % del total.