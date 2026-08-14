El delegado del Gobierno visita Ondupack, una de las empresas beneficiarias de los incentivos regionales del Gobierno de España

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha visitado hoy las instalaciones de Ondupack en Almendralejo, una de las cuatro empresas extremeñas beneficiarias de los incentivos regionales aprobados recientemente por el Gobierno de España para impulsar la inversión productiva, la actividad industrial y la creación de empleo en la región.

En concreto, el Gobierno de España ha concedido a Ondupack, S.A.U. una subvención de 905.791,50 euros para respaldar un proyecto de inversión de 3.623.166 euros en su planta de Almendralejo. La actuación contempla además la creación de 15 nuevos puestos de trabajo, reforzando la capacidad industrial y el empleo vinculado a una empresa referente del sector del packaging en Extremadura.

Durante la visita, Quintana ha conocido de primera mano la actividad de la compañía, sus procesos productivos y el proyecto de inversión que ha recibido el respaldo del Ejecutivo central, además de mantener un encuentro con representantes de la empresa.

El delegado del Gobierno ha puesto en valor que “la inversión productiva y la creación de empleo son dos de las prioridades de la política económica del Gobierno de España, especialmente cuando se traducen en proyectos que consolidan tejido industrial y oportunidades laborales en nuestros municipios”.

En este sentido, ha destacado que el apoyo a Ondupack forma parte de una estrategia más amplia de impulso a la actividad económica en Extremadura, basada en la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas para favorecer inversiones que permitan ganar capacidad productiva, competitividad y empleo.

Ondupack, Metal Frame Renovables, Enteco Extremadura e Industrias y Promociones Alimenticias han sido las cuatro empresas extremeñas beneficiarias de una nueva convocatoria de incentivos regionales aprobada por el Gobierno. En conjunto, recibirán 5,6 millones de euros para desarrollar proyectos de inversión que movilizarán más de 23,7 millones de euros en la comunidad