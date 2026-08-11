La Delegación del Gobierno recomienda ver el eclipse en entornos urbanos para evitar desplazamientos innecesarios

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mantenido este lunes una reunión de coordinación de seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional, Dirección General de Tráfico, Agencia de Meteorología, Protección Civil y el área de Fomento de la Delegación del Gobierno, para diseñar un dispositivo especial de seguridad de cara al eclipse del próximo miércoles, 12 de agosto.

Entre las principales recomendaciones al ciudadano está la de ver el eclipse en entornos urbano para evitar desplazamientos innecesarios, ya que este fenómeno se contemplará en toda la región con la misma intensidad. En Extremadura, se prevé que comience a las 19,30 horas y se apreciará en un 96%, con lo que no se llegará a un eclipse total, aunque sigue siendo necesario utilizar las gafas debidamente homologadas para evitar daños oculares.

Además, ese día la región estará en nivel amarillo por calor, por lo que también habrá un riesgo importante de incendios, de manera que se ha pedido que se extreme la precaución. En caso de desplazamientos, se recomienda planificar el viaje con suficiente antelación, consultar los puntos oficiales de observación y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia.

También se recomienda estacionar únicamente en los lugares habilitados, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el acceso de los servicios de emergencia. Del mismo modo, se recomienda disponer de agua, alimentos y combustible suficiente ante posibles retenciones derivadas de la elevada afluencia de vehículos.

Con el objetivo de preservar el medio natural, se insiste en la necesidad de respetar el entorno, no abandonar residuos, evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar cualquier alteración sobre la fauna y la flora.

Especialmente, se recuerda que está prohibido encender fuego en aquellos lugares donde exista restricción, no debe aparcarse sobre vegetación seca debido al riesgo de incendio que pueden provocar los componentes calientes del vehículo y es imprescindible mantener despejados todos los accesos que puedan ser utilizados por los servicios de emergencia.

Quintana ha recordado que este fenómeno astronómico puede provocar desplazamientos en el norte de la región hacia Castilla-León, donde hay localidades que se podrá ver el eclipse al 100%, por lo que ha recordado que habrá un importante dispositivo de la Guardia Civil --compuesto por 500 agentes-- que velarán por la seguridad en las carreteras principales y en los accesos a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevé una mayor concentración de espectadores.

SATURACIÓN DE REDES DE COMUNICACIÓN

En la reunión de coordinación también se ha hablado sobre la posible saturación de las redes de comunicación, ya que "se pueden lanzar millones de vídeos de fotografía justo en determinado instante y puede llevar a una saturación de las comunicaciones", ha advertido el delegado del Gobierno, que ha insistido en que "no hace falta buscar sitios singulares donde pueda haber una excesiva acumulación porque el eclipse se va a ver lo mismo en un sitio que en otro".

En caso de que se realice el desplazamiento, ha recordado que está prohibido detener el vehículo en el arcén o en la calzada y "no se puede conducir con las gafas para ver el eclipse ni hacer vídeos conduciendo". "Y tener especial atención a peatones cuando se va circulando, porque puede haber peatones en los entornos cercanos a la carretera", ha advertido el delegado, que también ha pedido a los ciudadanos que planifiquen el regreso porque "sería el momento más crítico" en la circulación al coincidir todas las personas que se han ido desplazando anteriormente.

Respecto al número de desplazamientos que se podrán producir en la región, el delegado ha dicho que es muy difícil prever la cantidad pero el dispositivo que se ha diseñado por la Guardia Civil permitirá canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

La Guardia Civil desarrollará una intensa labor informativa y preventiva para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración de personas en espacios naturales.

Con todo ello, Quintana recomienda hacer uso de los canales oficiales de información del Ministerio del Interior donde se establecen y se recomiendan las acciones que se tienen que realizar, pero también los riesgos sanitarios y medioambientales que pueden producir. También en la página oficial del Instituto Geográfico Nacional aparece toda la información con la trayectoria, horario y las herramientas para localizar los puntos críticos de observación.