La Delegación del Gobierno acoge la reunión de coordinación entre administraciones para la campaña contra incendios en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez ha presidido esta mañana la reunión entre administraciones y organismos para coordinar las actuaciones frente a los incendios forestales. En esta reunión han participado representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y la Junta de Extremadura; así como de Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias, Base Aérea de Talavera la Real, Diputaciones de Badajoz y de Cáceres, Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Tajo, ADIF, Demarcación de Carreteras del Estado, AEMET, FEMPEX, Ayuntamiento de Badajoz, Cruz Roja, Unidades de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres; y se ha contado también con la participación de la Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de Portugal.

En este encuentro, que tiene lugar cada año, se establecen los protocolos de coordinación entre todas las administraciones y organismos implicados en la lucha contra el fuego en Extremadura, se analizan los medios disponibles para esta labor y las previsiones para la campaña que ahora se inicia.

En ese sentido, el Gobierno de España ya ha anunciado que cuenta este año con el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios. En referencia al incremento de medios materiales, se contará con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con 4 nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar, que se suman a los medios ya operativos del Batallón de Helicópteros de Emergencias. Los equipos también dispondrán de nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento. Un esfuerzo que tendrá continuidad en un futuro inmediato, con la incorporación ya prevista de 7 nuevas aeronaves DHC-515 dentro del Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa.

El delegado del Gobierno ha recordado que “Extremadura cuenta con un sistema puntero de prevención y extinción de incendios forestales; a lo que hay que sumar el esfuerzo realizado por la Junta de Extremadura durante todo el año en materia de prevención y la colaboración de la BRIF de Pinofranqueado del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”. Asimismo, José Luis Quintana ha destacado la consolidación del sistema de predicción de riesgos de incendios por municipios; “un modelo único en España que fue diseñado por la delegación territorial de la AEMET en Extremadura y que ha funcionado a pleno a rendimiento en los años anteriores, en nuestra región y el conjunto del país”.

Medios disponibles en Extremadura

El Ministerio de Transición Ecológica, representado en la reunión, informó sobre los medios que operarán como otros años en Extremadura, cuya relación se detalla a continuación:

● La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF-A) con base en Pinofranqueado, compuesta por unas 60 personas y dos helicópteros, que permiten transportar a las BRIF, y están provistos de un helibalde con una capacidad mínima de 1200 litros, que permite apoyar el trabajo de dichas brigadas con descargas de agua.

● Un Hidroavión tipo Canadair, modelo Cl-415 T, con depósito de 5.500 litros de agua y base en Talavera la Real.

● Una Unidad móvil de Análisis y Planificación (UMAP) con base en Cáceres (antes UMMT Unidades móviles de meteorología y Transmisiones).

● Un Equipo de Prevención y análisis de Incendios Forestales (EPAIF) con base en Cáceres (creados en 2022 como fusión de servicios EPRIF (equipos de prevención integral de incendios forestales) y las UMAP (unidades móviles de análisis y planificación)). Estos equipos tienen dos tipos de actividades fundamentales diferentes durante el año: Ligados o no ligado a vehículo UMAP.

● Un avión de coordinación y Observación (ACO) con base en Talavera la Real.

● Como novedad desde el año pasado, con base en el aeródromo de Mirabel, el Ministerio de Transición Ecológica dispondrá de un avión anfibio (Fire Boss), que tiene capacidad para descargar agua sola o mezclada con aditivos (espumas o retardantes), con capacidad mínima de los tanques de 2.500 litros.

Además, se cuenta con medios de apoyo del Ministerio de Defensa a través de la UME (Unidad Militar de Emergencias); que se incorporará a las labores de extinción de los incendios en los casos en los que la Junta de Extremadura, en aplicación de los protocolos existentes, solicite su colaboración.

Máxima colaboración y concienciación social

Quintana ha recordado que las condiciones meteorológicas existentes hasta la fecha, han generado la existencia de abundante material combustible, aumentando considerablemente el riesgo de incendio; por ello, hay que seguir trabajando de manera coordinada entre las distintas administraciones en la prevención y extinción de incendios, y advierte que es necesario concienciar a la ciudadanía para que tome medidas de precaución conducentes a evitar incendios, que informen, lo antes posible, ante la detección de un incendio y que presten su colaboración a las fuerzas de Seguridad del Estado en la investigación de los incendios que hayan tenido un origen intencionado.

Por ello, de cara a la época de máximo riesgo en la que estamos inmersos, es especialmente relevante mantener las adecuadas medidas de prevención y preparación de los dispositivos de extinción, sobre todo en caso de que los incendios llegaran a afectar a la población y los bienes no forestales. En este sentido, reuniones como la de hoy sirven para poner a punto las medidas organizativas que garanticen la coordinación de las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Emergencia por Incendios Forestales y su coordinación con los Planes INFOCAEX e INFOEX de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Precauciones e investigaciones

Por último, el delegado del Gobierno ha pedido a todos los extremeños que sean conscientes de la absoluta necesidad de extremar las precauciones y evitar las imprudencias ya que “la mayor parte de los incendios tienen su origen en las negligencias humanas, y eso es algo que debemos remediar cuanto antes por el bien de todos”. También apeló a la importancia de la implicación de los ciudadanos en esta labor: “es fundamental –ha señalado- la colaboración ciudadana durante la investigación de los incendios que se han provocado intencionadamente. Por eso, cualquier dato o cualquier posible pista puede ser más que esencial para resolver una investigación de este tipo”. Durante 2025 la Guardia Civil imputó y/o detuvo a 44 personas (12 en la provincia de Badajoz y 32 en la de Cáceres) por provocar incendios o bien por desarrollar acciones imprudentes. En los meses transcurridos de 2026 ya se han imputado y/o detenido a 8 personas en Extremadura por los citados comportamientos delictivos o imprudentes.