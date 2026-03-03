David Sánchez recoge su citación en el juicio por prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recogido este lunes la citación como procesado en el juicio por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se celebrará el próximo mes de mayo.

Sánchez ha acudido personalmente a la Audiencia Provincial de Badajoz a recoger la citación, después de que este tribunal de justicia exigiera la pasada semana conocer su domicilio particular para remitirle la notificación o, como alternativa, que se personara para recogerla 'in situ'.

La defensa de David Sánchez ya comunicó el pasado viernes que su patrocinado comparecería personalmente en la sede judicial para recoger su citación como uno de los investigados en el caso por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Esta solicitud de la Audiencia era extensible a otros dos procesados: el diputado provincial Francisco Martos y el exjefe de Actividades Transfronterizas de esta institución provincial Luis María Carrero, amigo de David Sánchez.

El juicio por el que se sentarán en el banquillo once personas acusadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias se celebrará entre los próximos 28 de mayo y 4 de junio.

Los 11 procesados en la causa, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, declararán los días 28 y 29 de mayo en la Audiencia pacense.