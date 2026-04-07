CSIF vuelve a concentrarse este miércoles para exigir la equiparación salarial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura, sindicato más representativo de trabajadores en la Junta de Extremadura, vuelve a concentrarse este miércoles 8 de abril junto al edificio del III Milenio de Mérida para exigir que se equiparen los salarios de los Empleados Públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura con el del resto de Comunidades Autónomas

CSIF ya se manifestó el pasado 31 de octubre, justo antes de las elecciones autonómicas, para reivindicar una subida salarial que iguale a los empleados públicos de la administración regional con los del resto de España.

En aquella ocasión ya se dejó constancia de que suspenderían las acciones de protesta hasta la finalización del proceso electoral y a la espera de comprobar si sus peticiones iban a ser satisfechas.

Sin embargo, a día de hoy no sólo no se ha formado gobierno, sino que el que existe en funciones no ha realizado ningún tipo de acción al respecto, manteniendo así la discriminación en el ámbito de gestión de Administración General de la Junta de Extremadura con respecto a otras comunidades autónomas.

Por ello, el sector de Administración General de CSIF en la Junta de Extremadura va a reanudar nuestras movilizaciones para exigir igualdad de trato con el resto de ámbitos e igualdad de salarios con el resto de empleados públicos de la Junta de Extremadura.