CSIF pide más inversión en prevención laboral en Extremadura tras aumentar un 40% los fallecidos en el primer trimestre

El sindicato CSIF Extremadura ha celebrado este martes, 26 de mayo, su primera Jornada de Prevención de Riesgos Laborales, en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar los recursos destinados por las administraciones públicas y privadas en esta materia, en un año en el que, en esta comunidad, han aumentado las víctimas mortales en accidentes laborales un 40 por ciento en el primer trimestre.

En concreto, según los datos facilitados a los medios de comunicación por el sindicato, en el primer trimestre del presente año han fallecido dos personas más en accidentes laborales en la región, en comparación con las cifras del mismo periodo de 2025, cuando se registraron cinco víctimas mortales.

El presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha justificado la convocatoria de estas primeras jornadas de prevención de riesgos laborales que convoca el sindicato CSIF, que ha avanzado que no serán las últimas, señalando que "hablar de prevención es hablar de personas, es hablar de trabajadores que salen cada día de su casa y lo que quieren es regresar con salud, con sosiego y no con ningún sobresalto".

Unas jornadas, celebradas en la Escuela de Administración Pública de Extremadura, en Mérida, a las que asisten casi un centenar de delegados de prevención de riesgos laborales de todas las comarcas de la región, en la que participan la directora general de Trabajo y el jefe de Servicios de Salud y Prevención de la Junta de Extremadura.

Asimismo, han estado presentes la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, y la responsable de la materia a nivel autonómico del sindicato, Eva María Martín Rodríguez, quien ha subrayado que se trata de "la mejor de las herramientas" de las que se disponen para poder otorgar a los delegados un "impulso" con la intención de sensibilizar en los centros de trabajo de la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales.

Por otro lado, se abordarán distintas estrategias con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad laboral en la región, que "no son muy alentadores", pues 2025 deja más de 23.000 accidentes con 14 víctimas mortales.

"Desde CSIF no podemos consentir que por falta de medios, por falta de recursos, se sigan dando este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones", ha remarcado la responsable autonómica de prevención, quien ha reclamado a las administraciones públicas y privadas que "inviertan más en temas de prevención, tanto organizativos como de personales y económicos".