CSIF se movilizará a partir de septiembre si la Junta no negocia "ya" la equiparación salarial en todos los sectores

El sindicato CSIF convocará concentraciones y movilizaciones a partir de septiembre si la Junta de Extremadura no se sienta a negociar "ya" la equiparación salarial de los empleados públicos en todos los sectores de la Administración autonómica.

Para remarcar esta petición, el sindicato ha registrado este miércoles en la Consejería de Hacienda, en Mérida, más de 7.200 firmas que ha recogido durante las últimas semanas en todos los centros de trabajo para reivindicar dicha equiparación salarial, y para poner de manifiesto que los empleados extremeños de Administración General son los "peor" pagados en las diferentes comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes del registro de las firmas el responsable de Administración General de CSIF Extremadura, Juan José Samino, quien ha advertido de que los trabajadores de dicho sector siguen estando "discriminado" con respecto a otros de la Junta en cuanto a la equiparación salarial, por lo que entiende que "es el momento" de pedirle al Gobierno regional que se siente a negociar "ya" para acabar con dicha "discriminación".

La petición se produce ahora después de que hace ya unos meses CSIF inició movilizaciones, que posteriormente fueron detenidas ante la convocatoria de elecciones en la región, "por lealtad institucional", ha explicado Samino, quien ha lamentado que una vez conformado el nuevo Gobierno autonómico tanto la consejera Elena Manzano como la presidenta de la Junta, María Guardiola, "siguen en silencio" respecto a la equiparación salarial en todos los sectores de la Administración extremeña.

"Es una equiparación salarial que llevamos demandando desde hace tiempo porque como todos sabemos somos el sector peor pagado de toda España en las comunidades autónomas. Entonces, creemos que es el momento de reivindicar todo esto. Y seguiremos, lógicamente, con estas movilizaciones, en tanto en cuanto la Administración no se sienta a negociar con nosotros", ha espetado el representante sindical.

Así, reivindica que la Junta se siente a negociar "cuanto antes" para poder alcanzar un "acuerdo de legislatura" en el que se pueda plantear un posible calendario para que los empleados de Administración General puedan acercarse a la media que cobran los de otras CCAA, y plantear también la equiparación que sí ha comenzado a aplicarse en otros sectores de la Junta.

"¿Qué pasa con la Administración General? ¿Nosotros no tenemos derecho a esa equiparación general? ¿Nosotros sí podemos ser los últimos, los peor pagados del país, pero otros no? No lo entendemos", ha espetado Samino, quien ha reclamado "igualdad" entre todos los empleados públicos de la Junta y que "no haya empleados públicos de primera y de segunda".