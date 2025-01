CULTURA

Cruce de reproches entre Junta y Ayuntamiento de Mérida a cuenta de la programación del Teatro María Luisa

La Junta afeaba al ayuntamiento no haber contado con ellos en la presentación de la programación del Teatro, cuando la Junta aporta 300.000 euros para dicha programación. El ayuntamiento asegura que aún no se ha firmado el convenio y que no aporta por tanto nada.

Redacción