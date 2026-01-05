La Magia llegará a Extremadura este lunes 5 de enero con sus Majestades los Reyes de Oriente

Extremadura prepara ya sus tradicionales cabalgatas de reyes magos que este lunes por la tarde llenarán de carrozas, caramelos y juguetes las principales calles, donde la ilusión de los más pequeños será la nota destacada.

Todo apunta a que las previsiones meteorológicas se cumplirán y podrán llevarse a cabo sin contratiempos.

Badajoz

Se repartirán más de 8.000 kilos de caramelos desde sus 14 carrozas, entre ellas la alusiva a la caza, que regresa al recorrido tras participar el año pasado en Cáceres y cuya exclusión han pedido colectivos animalistas.

Los Reyes Magos serán recibidos en la estación de trenes de la ciudad, sobre las 16:45 horas, para después comenzar el recorrido.

La cabalgata dispone este año de 25 unidades de animación, entre ellas 14 carrozas (las tres de los Reyes Magos, ocho infantiles y la diseñada por la Federación Extremeña de Caza, entre otras, pasacalles u otras actividades de animación, sin olvidar la presencia del embajador postal.

Las carrozas acogerán a más de 300 niños, una de ellas con carácter inclusivo, a lo que se suma el tramo sin ruido desde puerta de Palmas a la avenida de Santa Marina.

Cáceres

Catorce carrozas y más de 800 participantes tomarán parte en la cablagata de la capital cacereña, que ofrecerá espectáculos circenses y un homenaje a los efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex).

En concreto, dos vehículos del Infoex formarán parte de la comitiva que recorrerá las calles cacereñas como “homenaje a la labor que realizan durante todo el año” y, en especial, por el “esfuerzo titánico” desarrollado durante el pasado verano.

Durante la cabalgata se lanzarán más de 4.000 kilos de caramelos, lo que representa un aumento de más de un millar de kilos con respecto al pasado año.

Mérida

Un total de diecinueve carrozas componen la Cabalgata de Reyes Magos en la capital extremeña, en la que se repartirán 7.000 kilos de caramelos y cuya temática estará mayoritariamente dedicada a dibujos animados de Disney y la Navidad.

Abrirá el cortejo las y los patinadores 'Extream Rollers', acompañados de 'La Estrella de la Ilusión', que organiza la Asociación Cultural Pisando Fuerte, y como novedad, el Heraldo Real estará presente en el desfile con una carroza confeccionada por la Federación de Asociaciones Vecinales Augusta Emérita.

De las 19 carrozas, 15 pertenecen a colectivos asociativos de la ciudad, tres del ayuntamiento y una privada..

Por primera vez, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hará entrega de la llave de la ciudad al Heraldo en el Ayuntamiento de Mérida para que este se la entregue a sus majestades la noche mágica del 5 de enero.

Plasencia

En la capital del Jerte, la cabalgata contará con una temática diferente a años anteriores, de tal forma que se ha apostado por una fantasía inspirada en la magia del circo, con el objetivo de aportar mayor vistosidad y ofrecer un desfile distinto, lleno de color, música y animación.

La cabalgata contará este año con cuatro carrozas, una por cada Rey Mago y otra con los personajes inspirados en el mundo circense.

Jerez de los Caballeros

La Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad templaria contará este año con la novedad de que parte del recorrido será realizado por sus majestades en camellos, ya que aunque la entrada en la ciudad será en carrozas de grandes, el resto del recorrido irán montados en sus camellos.

Otra novedad serán los ‘Balcones de la ilusión’, ubicados en varios puntos del recorrido, desde donde personajes infantiles van a lanzar caramelos y algunos regalos.

Se repartirán unos 2.500 kilos de caramelos, 2.500 conos de chuches y bolsas de regalo y 2.800 balones.