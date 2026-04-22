Criadores de toda España se darán cita este sábado en el Concurso Monográfico de Mastín Español de Barcarrota

Criadores y aficionados de toda España se darán cita este sábado, día 25, en el III Concurso monográfico del mastín español de Barcarrota (Badajoz), que se celebra en la finca 'El Ahijón' con la participación de más de 80 ejemplares.

Promovido por el Ayuntamiento de Barcarrota y la Asociación Nacional Unión para la Cría y Mejora del Mastín Español (UCME), con la autorización de la Real Sociedad Canina de España y la colaboración de la Diputación de Badajoz, el certamen combina concurso, tradición y productos ibéricos al completarse con la degustación de migas o una garbanzada.

La diputada del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Belén Valls; el alcalde de Barcarrota, Miguel Rodríguez; y el criador y promotor de la iniciativa, Pablo Fernández, han presentado el certamen y han coincidido en destacar la evolución y proyección de este evento que aúna tradición, ganadería y desarrollo rural.

Durante su intervención, Ana Belén Valls ha subrayado que este concurso sitúa a Barcarrota como un referente de esta raza y busca destacar su morfología y funcionalidad atrayendo a criadores y aficionados de todo el país, a la par que supone una oportunidad para poner en valor nuestros recursos rurales, tradiciones e identidad ligada al campo, al tiempo que permite atraer turismo especializado y generar actividad económica en nuestros pueblos.

En este sentido, ha añadido que iniciativas como ésta demuestran que el medio rural tiene capacidad para acoger eventos de "primer nivel", diversificar su economía y fijar población, vinculando cultura, naturaleza y sector primario. Asimismo, ha querido destacar el papel del mastín español como "símbolo de nuestra historia ganadera y ejemplo de la estrecha relación entre el ser humano y el entorno natural en Extremadura".

En este contexto, ha puesto en valor la relevancia del mastín español, una raza noble, equilibrada y fiel, históricamente ligada a la trashumancia. Durante siglos, estos animales han desempeñado un papel esencial en la protección de los rebaños frente a depredadores, acompañando a los pastores en sus desplazamientos por las cañadas reales y convirtiéndose en un símbolo vivo del patrimonio cultural y ganadero de España.