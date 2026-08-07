'Cremositos del Zújar' de Arteserena, mejor queso madurado de oveja y Premio Especial al Mejor Queso de 2026

El queso 'Cremositos del Zújar', de Arteserena de la localidad pacense de Campanario ha obtenido el Premio al Mejor Queso Madurado de Oveja, y la puntuación global entre los galardonados en las cinco modalidades del certamen, por lo que recibe también el Premio Especial Alimentos de España al mejor queso 2026.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden de concesión de los premios Alimentos de España a los mejores quesos 2026, un galardón que reconoce la excelencia y calidad de estos productos españoles.

Un certamen en el que el Premio al Queso Madurado de vaca ha recaído en Alcaidús, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Mahón-Menorca, de la sociedad Alcaidús, de Alaior (Islas Baleares), mientras que el galardón al queso madurado de cabra ha recaído en Tío Resti, de la DOP Queso de Murcia al Vino, de Especialidades Lácteas, de Caravaca de la Cruz (Murcia).

Por su parte, el Premio al Queso Madurado de Mezcla es para Pajarete con manteca y romero, de Lopicomo, de Villamartín (Cádiz) y el madurado con mohos o queso azul es para Savel, de Airas Moniz, de Chantada (Lugo).

Cabe destacar que en esta edición han participado 133 muestras procedentes de toda España, distribuidas en cinco modalidades, como son queso madurado de vaca (26 muestras), queso madurado de oveja (49), queso madurado de cabra (23) queso madurado de mezcla (18) y queso madurado con mohos o queso azul (17).

Los premios Alimentos de España, creados en 1987, forman parte de la campaña 'El país más rico del mundo' y reconocen cada año a empresas y productos que destacan por su calidad, innovación y contribución a la gastronomía española, así como una forma de reforzar la imagen de España como potencia alimentaria de excelencia.