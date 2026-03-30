La Creex califica de "insuficiente, chapucero y oportunista" el decreto anticrisis impulsado por el Gobierno

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha calificado de "insuficiente, chapucero y oportunista" el decreto que el Gobierno ha impulsado para paliar los efectos de la guerra en Irán y que esta semana se ha aprobado en el Congreso de los Diputados.

A juicio de la patronal, este decreto es "necesario, pero insuficiente", puesto que "deja muchas lagunas". Además, ha denunciado que se ha aprovechado para "colar cuestiones que nada tienen que ver con el tema", según el comunicado remitido este sábado.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha aseverado que los "parches" incluidos en el Real Decreto "no van a evitar el daño" al tejido productivo, puesto que se limitan a "ciertos sectores" como las ayudas directas al transporte, la agricultura y la ganadería, cuando el conflicto "afecta a todos los sectores porque es una cadena que impacta en los costes de todos".

Como ejemplo, ha citado la bonificación del combustible solo para estos sectores: "¿Y qué pasa con las empresas que tienen vehículos de mercancías propias, con tantos consumos y costes como quienes llevan las mercancías de terceros?".

Peinado ha recordado tanto la Creex, como las patronales nacionales CEOE y Cepyme, han exigido "reiteradamente" la deflactación del IRPF, algo que considera "imprescindible" en un escenario inflacionista. "Pero parece que prima la voracidad recaudatoria sobre el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos y las empresas", ha lamentado.

Por otro lado, el dirigente empresarial ha criticado "la chapuza y el oportunismo" de colar en el decreto "asuntos que nada tienen que ver", como la prohibición de hacer EREs o despidos. "Esto es coartar la libertad empresarial y aprovechar que se van a dar limosnas para obligar a mantener estructuras, aunque esto conduzca a la inviabilidad de la empresa", ha denunciado.

Igualmente, ha criticado el "disparate y la incoherencia" que supone que el decreto incluya medidas para "acelerar" el cierre de la central nuclear de Almaraz, y "pese a lo dicho luego" por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha abierto este pasado miércoles a prolongar la vida de la instalación.

"Estamos ante una crisis energética de gran impacto en los combustibles fósiles, y en lugar de reforzar las fuentes alternativas, se cuela justo lo contrario", ha asegurado Peinado al respecto.

Por último, Peinado ha lamentado que no se haya aprovechado para "reforzar y blindar" el tejido productivo ante la crisis, y se haya optado por medidas que, "o no alcanzan, o lo debilitan".