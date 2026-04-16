Crece un 28% el número de familias compitiendo por cada alquiler en Badajoz y un 14% en Cáceres

El número de contactos interesados en cada anuncio de alquiler en Badajoz ha aumentado un 28 por ciento en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2025 y en Cáceres un 14%, frente a una media nacional del 17%, según ha informado el portal inmobiliario idealista.

Concretamente, los anuncios de viviendas en alquiler en Badajoz publicados en idealista recibieron una media de 14 contactos antes de darse de baja y en Cáceres 10, mientras que a nivel nacional ascendieron a 41.

El aumento de la competencia por un alquiler en las provincias extremeñas aún está lejos del registrado en otras, como en Lérida, donde ha crecido un 67%; Palencia (+65%), Navarra (+59%) o Zaragoza (+52%).

Álava lidera el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 118 familias. Le siguen Navarra (109), Barcelona (98), Guadalajara (98), Zaragoza (78) y Tarragona (66). En el lado opuesto se sitúan Cáceres (10), Salamanca (13) y Badajoz (14).

Y en cuanto a las capitales de provincia, hay nueve en las que el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. Se trata de las ciudades de Palencia (+76%), Lérida (+69%), Pamplona (+62%), Ciudad Real (+59%), Barcelona (+58%), Huelva, Tarragona y Girona (las 3 con un incremento del 57%) y Zaragoza (+55%).

En Bilbao la competencia ha crecido un 9%, mientras que en Madrid lo ha hecho un 6%. En el lado contrario, hay tres capitales donde la competencia se ha reducido: Ávila (-6%), Cáceres (-5%) y Sevilla (-3%).