La creación de empresas baja un 6% en enero en Extremadura

La creación de nuevas empresas en Extremadura bajó un 6% en enero en tasa interanual con un total 141 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 33, un 26,7% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 141 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 7,41 millones de euros, lo que supone un 39,48% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 33 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Extremadura, 29 lo hicieron voluntariamente; y las otras cuatro restantes por otras causas.