La creación de empresas baja un 13,4% en julio en Extremadura, hasta las 97 nuevas sociedades

La creación de nuevas empresas ha bajado un 13,4 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 97 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 23, un 9,5 por ciento más.

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región extremeña de la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 97 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 2,07 millones de euros, lo que supone un 63,25 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año .

Por su parte, de las 23 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Extremadura, 19 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

De acuerdo a estos datos, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 26,1 por ciento en Extremadura en julio, hasta las 34 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 6,93 millones de euros, cifra un 63,1% inferior a la de julio del año anterior.

Por comunidades, Aragón (+21,47%) Murcia (+15,81%) y Comunitat Valenciana (+14,91%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, La Rioja y Extremadura con retrocesos de un 24,36%, 23,64% y un 13,39%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+66,67%), Murcia (+33,33%) y Cataluña (+30,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que La Rioja, Navarra y Canarias las que menos, con retrocesos de un 46,15%, 25% y un 19,32%, respectivamente.