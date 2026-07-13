Cotrina recuerda que a Extremadura siempre le ha ido mejor cuando ha mirado a Portugal de cara y reivindica mejorar relaciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido este domingo en el Congreso de la Federación Distrital del Partido Socialista de Portalegre que "a Extremadura siempre le ha ido mejor cuando ha mirado a Portugal de cara que cuando le ha dado la espalda" y ha asegurado que esa relación de cooperación debe reforzarse para construir un futuro compartido entre ambos territorios.

Durante su intervención, Cotrina ha reivindicado que La Raya "nunca ha separado a nuestros pueblos tanto como a veces creemos", al considerar que Extremadura y el Alto Alentejo comparten una misma historia, una cultura común y, sobre todo, desafíos similares que exigen respuestas coordinadas.

“Este 12 de julio, venimos a Portalegre a reivindicar con nuestros hermanos que La Raya está llena de oportunidades que tenemos que aprovechar”, ha explicado. Además, ha recordado cuáles son los retos de la socialdemocracia en Europa que pasan por “construir pueblos sostenibles y libres, algo que ahora está en serio peligro por culpa de los partidos de la derecha populista que afloran tanto en España como aquí en Portugal”.

También ha reclamado que los dos partidos socialistas luchen por sus principios de igualdad, solidaridad y justicia social, “tenemos que decir que no queremos una sociedad que pregunta antes dónde has nacido y si has nacido en Portugal, no tienes oportunidades, tenemos que reivindicar una sociedad que pregunta qué necesita y trabaja por ofrecértelo en igualdad de oportunidades”, ha dicho Cotrina.

En ese sentido, el líder de los socialistas extremeños ha reivindicado la importancia de la cooperación a ambos lados de la frontera y que ésta hoy ya no separa países, sino territorios con oportunidades de aquellos que las pierden. Por ello, ha advertido de que problemas como la despoblación, el envejecimiento, la marcha de los jóvenes, las dificultades de acceso a la vivienda o el debilitamiento de los servicios públicos afectan por igual a ambos lados de La Raya.

Cotrina ha defendido que Extremadura y el Alto Alentejo afrontan una realidad territorial compartida y ha apostado por impulsar una agenda común en materias como las infraestructuras ferroviarias, la gestión del agua, la prevención de incendios, la sanidad, la digitalización, la transición energética y el desarrollo industrial.

Asimismo, ha reclamado una nueva mirada sobre la construcción europea, en la que las regiones del interior tengan un mayor protagonismo y dispongan de políticas específicas que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia. A su juicio, la cohesión territorial debe convertirse en uno de los grandes objetivos de la Unión Europea para evitar que vivir en el interior suponga una desventaja.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE de Extremadura también ha reivindicado el papel de la socialdemocracia en la lucha contra las desigualdades territoriales. Ha defendido que garantizar la igualdad entre las personas implica también garantizar la igualdad entre los territorios, de forma que el código postal no condicione el acceso al empleo, los servicios públicos o las oportunidades de futuro.

Finalmente, ha asegurado que el futuro de Extremadura y del Alto Alentejo solo puede construirse desde la cooperación, convencido de que La Raya debe dejar de entenderse como una línea de separación para convertirse definitivamente en un espacio de encuentro, desarrollo compartido e igualdad de oportunidades.