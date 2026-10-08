Cotrina mantiene una reunión de trabajo con los colegios oficiales de médicos para abordar la situación de los profesionales sanitarios

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mantenido una reunión de trabajo con la comisión permanente de los Colegios Oficiales de Médicos de Cáceres y Badajoz para conocer de primera mano la situación que atraviesan los profesionales en la región, escuchar sus demandas y abordar posibles soluciones.

La reunión se ha celebrado en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres y ha contado con la participación de los presidentes de los colegios de médicos de Cáceres y Badajoz, así como de sus respectivos equipos.

Durante el encuentro, Cotrina ha trasladado la voluntad del PSOE de Extremadura de mantener una interlocución directa con los profesionales sanitarios y con sus representantes, con el objetivo de conocer las dificultades que afrontan en su actividad diaria y contribuir a encontrar respuestas que permitan mejorar tanto sus condiciones de trabajo como la atención sanitaria que reciben los extremeños y extremeñas.

Entre los asuntos abordados durante la reunión los profesionales han planteado, entre otros asuntos, la falta de médicos que afecta a determinadas especialidades, la elevada carga asistencial que soportan los profesionales y las consecuencias que tiene sobre sus condiciones laborales y sobre la calidad de la atención sanitaria.

Otro de los asuntos tratados ha sido la dificultad de Extremadura para atraer y estabilizar profesionales médicos, especialmente en determinadas zonas y especialidades. Asimismo, durante la reunión se ha abordado la negociación del nuevo Estatuto Marco, actualmente objeto de debate, y su impacto sobre los profesionales médicos y sobre la organización del Sistema Nacional de Salud.

Cotrina ha destacado la importancia de mantener este tipo de encuentros con los representantes de los profesionales sanitarios para conocer directamente sus necesidades y evitar que las decisiones sobre el futuro de la sanidad se adopten sin contar con quienes

desarrollan su labor cada día en hospitales y centros de salud. El secretario general del PSOE de Extremadura ha defendido la necesidad de escuchar a los profesionales, analizar los problemas con rigor y plantear soluciones concretas y consensuadas.