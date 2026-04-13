Cotrina llega con la labor de "restañar" la unidad del Partido y el objetivo de recuperar la Junta de Extremadura

Resueltas las Primarias Socialistas: Álvaro Sánchez Cotrina se imponía este sábado en las votaciones y se convertirá así en el nuevo secretario general del partido en la región tras imponerse a la otra candidata, Soraya Vega.

Cotrina obtenía el 58,95% del apoyo de la militancia, frente a Soraya Vega, que ha obtenido el 41,05%, con una participación del 73,28% de los 9.121 militantes llamados a las urnas el pasado sábado.

Por provincias, en Badajoz, el apoyo fue mayor a Vega, con el 56,74%, frente a Cotrina, que ha ganado el 43,26% de los apoyos y una participación en la provincia pacense del 70,71%.

Mientras, la victoria se cimentó en la provincia de Cáceres, en donde con una participación superior, el 75,2%, Cotrina se hacía con el 83,49% de los votos y Vega, se quedaba con el 16,51% de los apoyos.

El nuevo secretario general electo de los socialistas extremeños, alcalde de Salorino, apelaba en la noche del Sábado a la Unidad del partido, ha dejarse de mirarse el ombligo para hablarle de nuevo a la sociedad. Su rival en estas elecciones primarias, Soraya Vega resaltaba también tras las votaciones que es momento de trabajar todos juntos por el objetivo común del partido, regresar al gobierno de la Junta de Extremadura.

El Décimo sexto Congreso Regional del partido en donde se ratificará a Sánchez Cotrina como líder del partido, se celebrará el sábado 25 de abril en Mérida.

En reacciones a esta victoria de Cotrina, la líder del PP de Extremadura, María Guardiola, a través de sus Redes Sociales, apuntaba:

"Le deseo acierto en esta nueva etapa y que, por encima de las diferencias políticas, esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece: rigor, lealtad institucional y compromiso con los intereses de los ciudadanos".

Por su parte, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, trasladaba también su felicitación, y afirmaba en Redes Sociales que "seguro" que ambos se encontrarán en la defensa de Extremadura.

Respondía ayer Sánchez Cotrina a ambos mensajes: Así, trasladaba a Guardiola, a través de un mensaje en Redes su intención de trabajar "desde el respeto" entre adversarios y por la "normalización institucional".

Mientras, agradecía también sus felicitaciones a De Miguel, elogiándola como "referente para mucha gente de izquierdas" y ha expresado su deseo que la izquierda "vuelva a abrirse paso" en la región.