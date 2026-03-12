Cotrina dice que peleará por una "candidatura de unidad" para la Secretaría General de PSOE de Extremadura

El precandidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Álvaro Sánchez Cotrina ha destacado que peleará por una "candidatura de unidad" y ha señalado que entiende que es él "quien une, quien pega y quien hace que la gente entienda un proyecto esperanzador para todos".

"Ya lo demostré en la provincia de Cáceres, soy secretario general de la provincia de Cáceres, conseguí una candidatura de unidad y no renuncio a eso, voy a pelear por esa candidatura de unidad y si no somos capaces de que haya cohesión o unidad en torno a una persona habrá primarias con total normalidad, pero esas primarias solo hablarán del proyecto en positivo que quiero para el PSOE", ha aseverado.

Cotrina ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación con motivo del registro este miércoles de su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, de la que ha dicho que está "llena de talento, llena de ilusión y llena de ganas de cambiar Extremadura".

Sánchez Cotrina ha comparecido acompañado de Yolanda García Seco, militante de la agrupación de Badajoz, y César Herrero Campo, de la agrupación de Moraleja, como representantes de candidatura, donde ha señalado que su objetivo es trabajar en un proyecto que le "devuelva la ilusión" al PSOE, así como a la sociedad extremeña, que está "agotada de este gobierno", de los "políticos" y de su "forma de hacer política".

Por ello, ha dicho, él quiere hacer las cosas de una "manera diferente" y busca "ilusionar primero" a su partido para después "ilusionar a la gente".

Del mismo modo, se ha mostrado defensor del proceso de primarias, aunque ha subrayado que "no es tiempo de guerras". "Es tiempo de respetarnos, de abrazarnos y de seguir coincidiendo", ha señalado.

Así, y dirigiéndose al resto de militantes que han mostrado su intención de ser precandidatos, como Soraya Vega, Manuel José González Andrade y Ramón Díaz Farias, les ha dicho que su intención es liderar un proyecto en el PSOE de Extremadura que "cuente con todos y con todas".

De este modo, ha incidido en que no quiere llegar solo a la "conversación interna", por lo que ha abogado por "ser capaces de romper las paredes" de la sede del PSOE de Extremadura y convencer a los extremeños que no son militantes pero que sí son progresistas y ven en el partido una "magnífica oportunidad para quitar a un gobierno que depende exclusivamente de los designios de Madrid".

"Yo no creo en esas direcciones regionales que se someten en exclusiva a los mandatos de sus direcciones nacionales, como es el Partido Popular, en este caso, y Vox, que están haciendo que María Guardiola no sea autónoma, que sean al final instrumentos para las direcciones nacionales y yo no creo eso. Yo no vengo a hablar de política nacional, vengo a hablar de los médicos de los pueblos, de los colegios, de los institutos de nuestras ciudades", ha recalcado.

Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de Salorino (Cáceres), ha hecho hincapié también en que su proyecto nace desde el municipalismo y desde el territorio y se ha ofrecido como un "peón en forma de próximo secretario general regional" para seguir haciendo "municipios sostenibles" y "habitables" y para que vean en él a la persona que tiene la "capacidad de cohesionar todos los proyectos políticos".

RENUNCIA TEMPORAL A LA SECRETARÍA DEL PSOE DE CÁCERES

Sánchez Cotrina también ha informado de su renuncia temporal a la Secretaría General del PSOE de Cáceres como marcan los estatutos del partido en el ámbito de las primarias, al tiempo que ha subrayado de que el objetivo final "no es ganarle a ningún compañero sino ganarle a la derecha".

"Ese soy yo y lo he demostrado cada vez que me he presentado a las elecciones, cada vez con más apoyo. En mi pueblo ya no hay ni un solo concejal, ni del Partido Popular, ni de ninguna otra formación política, porque todo el mundo ha entendido que yo soy esa figura que une y eso es lo que voy a demostrar también en el PSOE de Extremadura y en la sociedad extremeña", ha indicado.

Sobre la recogida de avales necesarios para ser nombrado candidato, Cotrina se ha mostrado seguro de que llegará al número mínimo y aspira también a alcanzar el máximo, alrededor de 1.500, ya que se siente "arropado y acompañado" por los compañeros de las diferentes agrupaciones.

Respecto a la posición sobre asuntos como la continuidad de Almaraz, Álvaro Sánchez Cotrina se ha mostrado a favor de prolongar su vida útil, además de recalcar que no ha "escuchado a nadie del Gobierno decir que no quiere esa continuidad".

"Lo que he escuchado a los miembros del Gobierno y a la propia ministra es que si se cumplen tres prioridades, esas tres prioridades y requisitos, Almaraz continuará sin ningún problema", ha asegurado.

También ha asegurado que no será "ni el más sanchista de la historia ni el más antisanchista de la historia" sino que será "autónomo" y que quiere hablar de Extremadura, a la que defenderá "con uñas y dientes".

Del mismo modo, ha recalcado que el objetivo de su proyecto es "la derecha y la ultraderecha", al tiempo que ha asegurado que no cree en el "partido de los amigos" pero "mucho menos en el de los enemigos".

"Ni siquiera veo enemigos ni en la derecha ni en la ultraderecha, tengo afecto incluso por la presidenta, no lo niego, me cae bien, pero que me caiga bien no significa que sea una buena presidenta, no lo es, y no quiero que la presidenta siga siendo presidenta", ha dicho.