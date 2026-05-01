Cotrina defiende al PSOE como “el garante de la clase trabajadora ante las políticas regresivas de PP y Vox en la Junta”

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha afirmado este viernes que “nuestro partido va a ser el garante de la clase trabajadora ante las políticas regresivas de PP y Vox en la Junta de Extremadura”. Así se ha referido en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes de participar en la manifestación con motivo del Día del Trabajo que UGT y CC OO han convocado hoy en Mérida.

Para el secretario general socialista, hoy no es un día en el que haya nada que celebrar, sino que hay mucho que reivindicar y ha indicado que “es un día de reivindicación, no de celebración como dice el gobierno de la Junta de Extremadura ausente en estas manifestaciones, mal empieza”.

Para el secretario general socialista, “hoy se reivindica el trabajo de muchos hombres y mujeres que han peleado para que haya derechos para la clase trabajadora, por lo tanto, se puede decir que es un buen día para los trabajadores y trabajadoras”.

Para Sánchez Cotrina, ahora se trata de “estar firme y contundente contra las políticas que este gobierno empieza a poner en marcha y que afectan al diálogo social, que está más en peligro que nunca porque en el gobierno habita Vox, que quiere acabar con los protagonistas de hoy, los sindicatos de la clase obrera”.

Frente a ello, se ha comprometido a que el PSOE defienda “con todas sus fuerzas que el diálogo social sigua siendo la herramienta de cambio de la sociedad que siempre ha sido. Por ello, desde las calles, hoy le decimos a Guardiola y a Vox que nos va a tener enfrente y reivindicando los derechos de la clase trabajadora de esta tierra”.

Por último, en referencia al inicio de la campaña electoral en Andalucía, el líder de los socialistas extremeños ha explicado que “esta mañana cuando venía de casa hasta Mérida, en la radio escuchaba a Moreno Bonilla cómo abría su campaña electoral en Andalucía. ¿Sabéis qué ha dicho? ‘El 17 de mayo no nos podemos meter en un lío’. Es decir, en Extremadura por lo que se ve la derecha sí nos ha metido en un lío”.

En ese sentido, ha señalado que “lo hemos visto esta semana en Extremadura, entre estabilidad y lío, Guardiola ha elegido lío; entre moderación y ruido, ha elegido ruido”. Y ha terminado diciendo que “mi compromiso es hoy más fuerte que nunca: arranca ahora sí una legislatura en la que el PSOE va estar del lado de los extremeños y extremeñas y frente al gobierno del lío, el ruido y la inestabilidad”