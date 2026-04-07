Cotrina: “ni cuota, ni decorado: los jóvenes vais a formar parte de la dirección política y de la comunicación del PSOE de Extremadura”

El candidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, inicia la recta final de las primarias en Mérida, en un café compartido con miembros de Juventudes Socialistas de Extremadura, donde ha reivindicado el papel protagonista de la juventud en el presente y futuro político de la región, así como la necesidad urgente de avanzar en políticas públicas que den respuesta a sus problemas reales.

En un espacio distendido, Sánchez Cotrina ha puesto en común algunas de las propuestas incluidas en el documento político presentado a la militancia y que se centran en abordar las políticas de juventud y la participación de las personas jóvenes en la organización. En ese sentido se ha detenido en el aspecto orgánico, sobre lo que ha apuntado que “la rebeldía de las Juventudes Socialistas deben seguir marcándonos el paso para reconectar con las personas jóvenes que han dejado de confiar en nosotros. Por ello, ni cuotas, ni decorado, vais a formar parte de la dirección política y de la comunicación del PSOE de Extremadura”.

En el plano institucional, Cotrina ha puesto énfasis en que el PSOE va a luchar por una Ley de Juventud de Extremadura, que se plantea como un marco legal “construido desde la base”, contando con la participación directa de asociaciones juveniles y el Consejo de la Juventud. Asimismo, ha insistido en que esta ley debe servir para situar a la juventud en el centro de la acción política y como garantía de derechos clave como el acceso a la vivienda, el empleo digno, la salud mental o el ocio alternativo, además de blindar la financiación de estas políticas con independencia de los cambios de gobierno.

Durante su intervención, ha denunciado también la situación actual que atraviesa la juventud extremeña, señalando que “ni Extremadura ni los jóvenes extremeños pueden seguir esperando a que esta región continúe sin gobierno. Ya son 116 días sin que haya un gobierno dedicado y ocupado en resolver problemas que afectan muy especialmente a la juventud extremeña como la vivienda, el empleo o el transporte. María Guardiola y el Partido Popular de Extremadura venían a revolucionarlo todo y lo que han conseguido en este tiempo es que 3.000 jóvenes decidan coger sus maletas e irse”.

La jornada ha concluido en Alconchel en un acto con la militancia de la localidad donde ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de hacer las cosas de otra manera: “una transformación profunda que seamos capaces de decir que vamos a cambiar modos y rostros. Represento un proyecto que confía y que cree que el nuevo tiempo de la política nos dice eso, comunicar de otra manera, hablar a la gente de otra manera y también gestionar de otra manera. Y todo ello se puede hacer desde los afectos”.