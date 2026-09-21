Cotrina se compromete a recuperar la Ley de Memoria Democrática frente al intento de PP y Vox de “borrar nuestra historia”

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha reivindicado hoy en Fuente del Arco se ha comprometido a recuperar la Ley de Memoria Democrática de Extremadura frente al intento de PP y Vox de sustituirla por una llamada ley de concordia. Estas declaraciones las ha realizado durante su participación en la III Marcha de los Ocho Mil, celebrada cuando se cumplen 90 años de aquel episodio de la Guerra Civil en el que alrededor de 8.000 extremeñas y extremeños emprendieron una huida a pie para tratar de salvar sus vidas ante el avance de las tropas sublevadas.

“Se cumplen 90 años de un episodio que tenemos la obligación de recordar y de mantener vivo para que nunca caiga en el olvido, aunque haya quienes hoy quieran precisamente que lo olvidemos”, ha señalado. El secretario general del PSOE de Extremadura ha recordado que quienes protagonizaron aquella huida eran, en su mayoría, población civil, “lo que estamos recordando es la huida de 8.000 extremeñas y extremeños que tuvieron que abandonar sus casas para salvar sus vidas de quienes, tras dar un golpe de Estado, pretendían asesinarlos únicamente por defender unas ideas y el régimen democráticamente establecido”, ha afirmado.

Cotrina ha subrayado que 90 años después y en la tercera edición de esta marcha, “es más necesario que nunca celebrar actos de memoria, de dignidad y de reparación”. En este sentido, ha advertido de que esta reivindicación cobra especial importancia porque “en Extremadura gobiernan el PP y Vox, quienes pretenden borrar de un plumazo nuestra historia y nuestra memoria con una llamada ley de concordia que no solo nos avergüenza, sino que además ha sido cuestionada y recurrida ante los tribunales”.

El dirigente socialista ha recordado que esta norma se encuentra recurrida parcialmente y que algunas de sus disposiciones ya han sido anuladas, y ha fijado el compromiso del PSOE de Extremadura para recuperar la legislación de memoria democrática. “Quiero dejarlo claro desde el PSOE de Extremadura vamos a hacer todo lo que esté en nuestra

mano para que esa ley decaiga y para recuperar la Ley de Memoria Democrática de Extremadura, una ley que ha permitido avanzar en dignidad, reconocimiento y reparación en nuestra tierra”, ha afirmado.

La III Marcha de los Ocho Mil recuerda la huida protagonizada por miles de personas del suroeste de Badajoz que fueron interceptadas y atacadas por las fuerzas sublevadas en las inmediaciones de Reina y Fuente del Arco. Cerca de 2.000 personas fueron apresadas y muchas de ellas fueron devueltas a sus localidades de origen o trasladadas a Llerena, donde fueron fusiladas y asesinadas. Cotrina ha concluido reivindicando el valor de mantener viva esta memoria al afirmar que “la memoria no se borra, la dignidad no se deroga y Extremadura no va a renunciar a conocer, reconocer y recordar su propia historia”.