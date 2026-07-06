Cotrina afirma que “Guardiola es el principal problema que tienen los pueblos de Extremadura”

Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, ha afirmado este sábado en Cáceres que la presidenta de la Junta "es el principal problema que tienen hoy los pueblos de Extremadura", al considerar que las decisiones de su Gobierno están perjudicando especialmente al medio rural, donde se concentran los recortes, la pérdida de servicios públicos y la falta de inversiones.

Durante la clausura del Congreso Extraordinario del PSOE de la provincia de Cáceres, en el que Fernando García Nicolás ha sido elegido nuevo secretario general de los socialistas cacereños, el líder del PSOE extremeño ha asegurado que mientras el PP intenta presentarse ahora como defensor del municipalismo, "la realidad demuestra que nunca se ha castigado tanto a los pueblos como durante el Gobierno de Guardiola".

En ese sentido, ha enumerado algunas de las decisiones adoptadas por la Junta que, a su juicio, evidencian ese abandono como el recorte de 12 millones de euros en los programas de empleo para las entidades locales que se recoge en los presupuestos de 2026 que se están ahora debatiendo. También, que el 70% de las plazas suprimidas de Formación Profesional están en el medio rural, como en el ejemplo más reciente de Valencia de Alcántara. Ha explicado también la eliminación de la gratuidad de la vacuna de la lengua azul para los ganaderos, los problemas sufridos este curso por más de 7.000 niños y niñas con el transporte escolar al inicio de este curso, la falta de apoyo a los productores del Valle del Jerte tras los temporales o la discriminación que sufren las residencias municipales frente a las privadas en las ayudas públicas, que reciben la mitad que las que dirigen empresas.

"Ahora dicen que quieren las diputaciones y que defienden a los pueblos, pero los hechos demuestran exactamente lo contrario. Guardiola dice no una y otra vez a Extremadura y quienes más lo sufren son nuestros municipios", ha señalado.

Frente a ese modelo, el secretario general socialista ha defendido el proceso de renovación emprendido por el PSOE de Extremadura y ha asegurado que el partido "ha iniciado la revolución que necesitaba para volver a conectar con la ciudadanía y poner a Extremadura por delante de cualquier otra consideración".

En ese sentido, ha afirmado que “terminaron con la cooperación, con la Ley de Memoria Democrática, con el diálogo social, con el cuidado de los dependientes, con la sanidad y la educación y no dije nada porque no iba conmigo, pues no, con el PSOE va todo y vamos a decir alto y claro que la gente es nuestra prioridad”.

LAS COSAS DEL COMER

Ha reconocido que hace apenas seis meses la organización atravesaba un momento complicado, pero ha destacado que el PSOE ha recuperado la iniciativa política "hablando de los problemas reales de la gente y ofreciendo soluciones, lo que llamo las cosas del comer", centrando su trabajo en la defensa de la sanidad pública, una educación de calidad, el empleo y unos servicios públicos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del lugar donde se viva.

En ese contexto, también ha reivindicado el papel de Extremadura en el debate nacional, reclamando una mejor financiación para la comunidad autónoma y recordando que nunca antes habían llegado tantos recursos procedentes del Gobierno de España. "El problema no son los recursos, sino el uso que hace de ellos el Gobierno de Guardiola", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado la actitud constructiva mantenida por el PSOE durante el debate presupuestario, cuando ofreció facilitar la aprobación de las cuentas autonómicas si la presidenta rompía con Vox, así como la propuesta de alcanzar siete grandes acuerdos de región en materias como sanidad, educación, vivienda, financiación municipal, infraestructuras, crecimiento económico, diálogo social y cooperación institucional.

"El PSOE ha tendido la mano para construir consensos y hacer una política útil para mejorar la vida de los extremeños. Le dimos a elegir a Guardiola entre Extremadura o Vox, ha preferido decir no a esos acuerdos y volver a anteponer sus intereses políticos al interés general de Extremadura", ha señalado.

Por último, el secretario general del PSOE de Extremadura ha felicitado a Fernando García Nicolás por su elección como nuevo secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres y ha destacado la imagen de unidad ofrecida por los socialistas cacereños durante el congreso.

"Es un orgullo comprobar cómo el PSOE de la provincia de Cáceres reúne hoy experiencia, renovación y unidad. Es un partido sólido, cohesionado y preparado para volver a ganar la confianza de la ciudadanía", ha afirmado.

Finalmente, ha llamado a reforzar el proyecto municipalista del PSOE de cara a las elecciones de 2027, convencido de que "serán los ayuntamientos y los pueblos quienes vuelvan a abrir el camino para recuperar la Junta de Extremadura y construir una alternativa que sitúe de nuevo a los servicios públicos, al medio rural y a las personas en el centro de la acción política".