Convocadas este lunes las Oposiciones al cuerpo de maestros que contarán con 304 plazas

El Documento oficial de Extremadura publica en la edición de este lunes 16 de marzo, la Resolución por la que se convoca procedimientos selectivos para ingreso, adquisición de nuevas especialidades, integración en listas de espera ordinarias y supletorias, valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias, para el Cuerpo de Maestros. Las oposiciones docentes, que contarán con 304 plazas y cuyos exámenes se celebrarán a partir del mes de Junio.

CONSULTE LA RESOLUCIÓN AQUÍ:

https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2026/510o/26060608.pdf