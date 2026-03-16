EDUCACIÓN

Convocadas este lunes las Oposiciones al cuerpo de maestros que contarán con 304 plazas

Las pruebas se celebrarán a partir del mes de Junio. El DOE publica hoy la Resolución de Convocatoria.

Redacción

Extremadura |

oposiciones_643x397
oposiciones_643x397 | Economía Digital

El Documento oficial de Extremadura publica en la edición de este lunes 16 de marzo, la Resolución por la que se convoca procedimientos selectivos para ingreso, adquisición de nuevas especialidades, integración en listas de espera ordinarias y supletorias, valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias, para el Cuerpo de Maestros. Las oposiciones docentes, que contarán con 304 plazas y cuyos exámenes se celebrarán a partir del mes de Junio.

CONSULTE LA RESOLUCIÓN AQUÍ:

https://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2026/510o/26060608.pdf

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer