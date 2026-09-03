Se convoca el proceso mediante tribunal único para cubrir 35 plazas de policía en 20 municipios

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la convocatoria de un nuevo proceso de selección de agentes de la Policía Local mediante tribunal único para cubrir 35 plazas en 20 municipios.

Este sistema permite aglutinar en una única cita a los aspirantes de los procesos de selección de varios ayuntamientos, en lugar del método anterior, por el que cada uno de los municipios organizaba su propio procedimiento.

El tribunal único examinará a los aspirantes a cubrir 35 plazas de agentes de la Policía Local en 20 localidades, entre ellas algunas de las más pobladas de la comunidad autónoma extremeña, como Badajoz (4 vacantes), Cáceres (2 plazas), Almendralejo (1) o Montijo (4).

En el listado de poblaciones están también Aceuchal (1 plaza), Alburquerque (3 plazas), Arroyo de la Luz (1), Azuaga (4), Burguillos del Cerro (1), Campanario (1), Ceclavín (1), Losar de la Vera (1), Madrigal de la Vera (2), Maguilla (1), Monesterio (2), Puebla de la Calzada (1), Talarrubias (1), Torrejoncillo (1), Torremejía (2) y Trujillo (1).

Los solicitudes para participar estarán disponibles en el punto de acceso general electrónico de la Junta y se podrán presentar tanto telemáticamente como de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de Extremadura en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Respecto a las convocatorias precedentes, el plazo de impugnación de las preguntas tipo test se reduce de cinco a tres días hábiles siguientes al desarrollo de los dos primeros ejercicios.

Otra de las modificaciones en las bases de la convocatoria es que se expresará en tres decimales la nota final de cada aspirante, tanto de la fase de oposición como del curso selectivo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), que todos los agentes con plaza deben completar.

Todo ello con el objetivo de agilizar el proceso y reducir los casos de empate en las calificaciones de los candidatos, según la Junta, cuya previsión es que el curso en la ASPEX comience en febrero de 2027.