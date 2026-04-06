INCENDIOS

Controlados los incendios de Losar de la Vera y Piornal

Se señala que se han tratado de incendios de alta montaña sin peligro para las poblaciones y ciudadanos.

Redacción

Extremadura |

Controlados los incendios de Losar de la Vera y Piornal
Controlados los incendios de Losar de la Vera y Piornal | Junta de Extremadura

El Plan Infoex daba este sábado por controlados tanto el incendio forestal de Losar de la Vera como el de Piornal, ambos municipios de la provincia de Cáceres.

A falta de mediciones oficiales, el incendio de Losar habría afectado a unas 910 hectáreas, aunque con numerosas islas de vegetación no afectadas en su perímetro, mientras que el de Piornal serían unas 30 hectáreas. Se han tratado de incendios de alta montaña alejado de las poblaciones y núcleos urbanos, sin afección para personas o bienes forestales, afectando a matorral fundamentalmente.

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