Controlados los incendios de Losar de la Vera y Piornal

El Plan Infoex daba este sábado por controlados tanto el incendio forestal de Losar de la Vera como el de Piornal, ambos municipios de la provincia de Cáceres.

A falta de mediciones oficiales, el incendio de Losar habría afectado a unas 910 hectáreas, aunque con numerosas islas de vegetación no afectadas en su perímetro, mientras que el de Piornal serían unas 30 hectáreas. Se han tratado de incendios de alta montaña alejado de las poblaciones y núcleos urbanos, sin afección para personas o bienes forestales, afectando a matorral fundamentalmente.