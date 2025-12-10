Los contratos de alquiler que se revisen en 2026 en Extremadura se encarecerán de media 960 euros anuales

Los contratos de alquiler que se revisen el año que viene en Extremadura se encarecerán, de media, hasta 960 euros anuales, de acuerdo con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a los que ha tenido acceso Europa Press.

En términos generales, según las cifras recabadas por el Departamento que dirige Pablo Bustinduy, los 632.369 contratos que finalizan en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas, si bien serían 2,7 millones si se suman también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.

Los cálculos del Ministerio apuntan a un encarecimiento medio de las rentas de alquiler en unos 1.735 euros, aunque las cifras son muy heterogéneas entre comunidades autónomas. De hecho, el informe advierte de que en el caso de Baleares el encarecimiento alcanzaría los 4.615 euros, la cifra más elevada del país.

Le siguen la Comunidad Valenciana, con rentas 2.686,05 euros más caras; Canarias (2.267,44 euros); la Comunidad de Madrid (2.042,04 euros); Cantabria (1.969,15 euros); Andalucía (1.952,04 euros); La Rioja (1.408,02 euros); Castilla La Mancha (1.130,81 euros); Asturias (1.087,20 euros) y la Región de Murcia (1.012,95 euros).

Por debajo de los 1.000 euros se sitúan Galicia (980,37 euros); Extremadura (960,77 euros); Castilla y León (902,22 euros); Aragón (831,61 euros); Ceuta (784,07 euros) y Melilla (328,65 euros).

Cataluña queda excluida de los cálculos por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población. Asimismo, se excluyen el País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.