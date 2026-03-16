LOGÍSTICA

La contratación logística descendió un 4,9 % el año pasado en Extremadura

Por provincias, el descenso de Cáceres (-17,2 %) es lo que arrastró a la región a números negativos, con 7.198 contrataciones, ya que en Badajoz se produjo un ligero aumento del 0,8 %, llegando a las 2.772 firmas.

Redacción

Extremadura |

Logística Inditex 15 970x597_643x397
Logística Inditex 15 970x597_643x397 | Economía Digital

La contratación de profesionales en el sector logístico descendió un 4,9 por ciento en Extremadura el año pasado, al registrar 9.970 firmas frente a las 10.487 de 2024, según un análisis del portal Randstad.

De este modo, Extremadura fue una de las comunidades autónomas donde más descendió la contratación en esta categoría, que incluye transporte de mercancías y almacenamiento.

Por provincias, el descenso de Cáceres (-17,2 %) es lo que arrastró a la región a números negativos, con 7.198 contrataciones, ya que en Badajoz se produjo un ligero aumento del 0,8 %, llegando a las 2.772 firmas.

Estos datos situaron a Extremadura como la región que experimentó un descenso más pronunciado, solo superada por Galicia (-9,6 %) y Navarra (-7,6 %).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer