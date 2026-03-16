La contratación logística descendió un 4,9 % el año pasado en Extremadura

La contratación de profesionales en el sector logístico descendió un 4,9 por ciento en Extremadura el año pasado, al registrar 9.970 firmas frente a las 10.487 de 2024, según un análisis del portal Randstad.

De este modo, Extremadura fue una de las comunidades autónomas donde más descendió la contratación en esta categoría, que incluye transporte de mercancías y almacenamiento.

Por provincias, el descenso de Cáceres (-17,2 %) es lo que arrastró a la región a números negativos, con 7.198 contrataciones, ya que en Badajoz se produjo un ligero aumento del 0,8 %, llegando a las 2.772 firmas.

Estos datos situaron a Extremadura como la región que experimentó un descenso más pronunciado, solo superada por Galicia (-9,6 %) y Navarra (-7,6 %).