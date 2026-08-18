Continúa activo el dispositivo de la Guardia Civil por la fiesta ilegal en La Granja

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de seguridad establecido con motivo de la fiesta ilegal en el término municipal de La Granja (Cáceres), donde unas 3.000 personas están participando desde el pasado viernes en una "rave" en las inmediaciones de la piscina natural del municipio cacereño.

Según ha informado la portavoz de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres, Rocío Moreno, el dispositivo "continuará hasta que finalice este evento", mientras se mantiene la vigilancia sobre el perímetro del evento, para evitar que se siga sumando más gente a la fiesta.

Por otro lado, se siguen prestando auxilios a las personas que lo requieren y realizando las intervenciones que resultan necesarias ante las incidencias que puedan producirse.

"Tenemos desplegados agentes pertenecientes a distintas especialidades y tenemos además controles en las vías de acceso para impedir el paso tanto de personas como vehículos al recinto", ha señalado Moreno.

Además, ya se han producido denuncias por parte de los propietarios de los terrenos donde se está llevando a cabo esta macro fiesta, que han pedido el desalojo de los participantes llegados de diversos países europeos como Francia e Italia, entre otros.

Según la Guardia Civil no se puede concretar el día en que abandonarán el paraje pero "la Guardia Civil permanecerá en el lugar hasta que los vehículos y las personas asistentes abandonen el recinto".