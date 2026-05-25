El Contempopránea celebra sus 30 años con una fiesta de cumpleaños "íntima" en Alburquerque los días 21 y 22 de agosto

El festival Contempopránea celebra este 2026 sus 30 años de historia con una programación que se desdobla en dos hitos fundamentales: una celebración "íntima" en su lugar de origen, Alburquerque, y la edición del festival que tendrá lugar en Don Benito durante el mes de octubre.

En el caso de Alburquerque, la celebración será los próximos 21 y 22 de agosto en un formado diseñado para recuperar la "escala humana" que definió la identidad del evento en 1996. La organización del festival especifica, en un comunicado, que será una apuesta por la "esencia" y un encuentro donde el patrimonio histórico de la localidad y la música dialogan "sin las interferencias de la industria de gran consumo".

El evento en Alburquerque contará con nombres como Meteosat, banda fundamental en la transición del pop estatal, junto a la sensibilidad de Miguel Rivera (Maga), la densidad melódica de Apartamentos Acapulco y el personal imaginario de Julien Elsie. Como punto de anclaje emocional, el festival contará con la actuación de La Habitación Roja.

Además, habrá también participación de las nuevas voces del indie pop nacional, como Aurora Roja, Nadie Patín, Pálida Tez, Patronato, Pequeño Mal y Yaveremos. A esta nómina se sumará un grupo sorpresa que la organización confirmará en breve.

Para facilitar la logística de esta celebración, que tiene aforo limitado, se pondrá a disposición de los asistentes, de forma gratuita y sin reserva, el camping municipal y el área de autocaravanas situados junto a la piscina de Alburquerque.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ingresse, incluyendo un sistema de descuento exclusivo para quienes ya posean el abono de Don Benito, quienes recibirán un código personal de un solo uso por correo electrónico.

CITA EN DON BENITO

Tras este paso por Alburquerque, el Contempopránea 2026 trasladará su actividad a Don Benito los días 16 y 17 de octubre para celebrar las jornadas centrales de su trigésima edición.

El cartel de Don Benito combina nombres de diversas capas del circuito estatal y varias generaciones del pop-rock español. La jornada de bienvenida del viernes contará con las actuaciones de Nena Daconte, Niños Bravos, Electrozacho y Fônal.

Por su parte, el sábado concentrará un bloque artístico mucho más amplio que incluye a La M.O.D.A., Carlos Ares, Ultraligera, Sexy Zebras, Elyella, Barry B, Veintiuno, Depedro, El Gato con Jotas y Los Primos DJs.