La constitución de sociedades sube un 30,4% en mayo en Extremadura, según los notarios

La constitución de nuevas sociedades ha subido un 30,4 por ciento interanual en mayo en Extremadura, según la estadística publicada este jueves por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), que arroja que el aumento de Extremadura es el segundo mayor ascenso, solo superado por La Rioja.

En el conjunto del país, la constitución de nuevas sociedades ha descendido un 3,4 por ciento interanual en mayo, hasta las 11.156 empresas. Este retroceso se ha producido después de que la creación de empresas disminuyera en diez comunidades autónomas, mientras que ha aumentado en las siete restantes.