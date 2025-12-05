La constitución de empresas crece un 0,88% hasta noviembre en Extremadura y los concursos suben un 8,7%

La constitución de empresas ha aumentado un 0,88 por ciento entre enero y noviembre de este año en Extremadura respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar 1.259 sociedades, según datos del Radar Empresarial de Concursos y Demografía de Experian publicados este jueves.

Al mismo tiempo que ha aumentado la constitución de empresas en la región, también se han incrementado los concursos de acreedores. En concreto, éstos han alcanzado en los once primeros meses del año en Extremadura la cifra de 75, un 8,7 por ciento más que en igual periodo de 2024, según datos del Radar Empresarial de Concursos y Demografía de Experian publicados este jueves.

A su vez, a nivel nacional la constitución de empresas ha aumentado un 5,8% entre enero y noviembre de este año respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar 116.235 sociedades.

Por sectores, comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos es el que presenta el mayor número de empresas constituidas hasta noviembre, con 18.697, un 5,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Le sigue el sector de la construcción, con 17.374 compañías constituidas en los 11 primeros meses del año, un 12,5% más frente al mismo periodo de 2024, y las actividades inmobiliarias, que han creado 13.370 empresas hasta noviembre, un 11,5% más.

Por comunidades autónomas, Madrid repite como la región con mayor número de empresas constituidas en los 11 primeros meses del año, con un total de 26.139, lo que supone un crecimiento de más del 4% respecto al mismo periodo del 2024.

En segundo lugar se sitúa Cataluña, con 22.645 nuevas empresas y un avance del 6,4%, y en tercera posición, Andalucía, que ha creado 19.410 sociedades entre enero y septiembre, lo que supone un aumento de más del 4% comparado con el mismo periodo de 2024.