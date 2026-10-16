El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley de presupuestos para 2027, que ascienden a 9.254 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha mantenido este jueves una reunión extraordinaria en la que ha aprobado -como único asunto del orden del día- el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2027, que ascienden a 9.254 millones de euros.

La portavoz de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Presupuesto de Extremadura para 2027 cuenta con un total de 9.254 millones de euros, "425 millones de euros más que en 2026".

"Una cifra destinada a lo importante: la sanidad, la dependencia, la educación, la igualdad y la conciliación, el empleo, el campo, los jóvenes y la vivienda", ha explicado.

Además, Manzano ha indicado que las cuentas regionales para 2027 se han elaborado con una estimación de crecimiento del PIB del 1,8 %, siguiendo las previsiones avaladas por la AIREF, y un déficit del 0,1 %.

Así, la consejera ha señalado que el presupuesto destina casi el 70% del mismo, 6.242 millones de euros, a políticas sociales y 1.973 millones de euros a políticas económicas.

"La mayor parte del presupuesto se destina a servicios públicos como la Sanidad, la Dependencia y la Educación", ha señalado.

En este sentido Salud y Atención a la Dependencia cuentan con una inversión de más de 3.500 millones de euros, casi el 40% del total del presupuesto, que irán destinados a inversiones para la mejora de infraestructuras sanitarias, nuevos paritorios en el Hospital Materno Infantil de Badajoz y nuevas vacunas.

En la parte de Dependencia hay inversiones para el incremento de servicios de proximidad y nuevos servicios de atención al envejecimiento en discapacidad y salud mental, además del MADEX que cuenta con un presupuesto de 63,45 millones de euros, 5,2 millones de euros más que en 2026.

Por otro lado, a Educación se destinan 1.732 millones de euros en partidas para el transporte escolar, comedores, mejora y acondicionamiento de infraestructuras educativas, Formación Profesional y Universidad.

MEDIDAS FISCALES

En cuanto a medidas fiscales la consejera ha señalado que con este presupuesto se siguen bajando impuestos y reduciendo la carga impositiva de todos los extremeños.

Así, ha recordado que, según datos de la Agencia Tributaria, con las deducciones vigentes se han devuelto 128 millones de euros a los contribuyentes extremeños y se ha recaudado 525 millones de euros más.

Manzano ha señalado que las cuentas recogen una rebaja del IRPF en sus dos primeros tramos, cifrada en un 0,5%, hasta situarlos en un 7,5 % el primero y en un 9,5 % el segundo, que son "los tramos más bajos de todas las tarifas autonómicas de nuestro país".

También en este presupuesto se reduce el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que pasa de un 4 % a un 3,5 % para menores de 36 años, para personas con discapacidad y familias numerosas y monoparentales.

Además, se incluyen nuevas deducciones para afectados por la talidomida, y una nueva deducción de 4.000 euros para enfermos de polio.