El Consejo de Gobierno aprueba más de 20 millones en ayudas para obras de eficiencia energética en centros educativos

El Consejo de Gobierno en funciones, en su última sesión de 2025, ha aprobado la segunda convocatoria de ayudas para realizar obras de eficiencia energética en infraestructuras educativas por parte de las entidades locales, con un presupuesto que supera los 20 millones de euros.

Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Elena Manzano, quien ha explicado que "podrán solicitarlas los ayuntamientos que deseen invertir en la climatización de los centros educativos de sus localidades".

Las cuantías irán desde los 30.000 hasta los 200.000 euros. Y, con ellas, ha añadido, podrán cubrir hasta el 80 por ciento de las mejoras que realicen para "reducir el consumo energético y aumentar el confort en las aulas".

Elena Manzano también ha informado también de la aprobación de "nuevas actuaciones para proteger nuestros montes frente a los incendios forestales". Se trata de "una inversión de tres millones de euros para defender nuestro patrimonio natural mediante trabajos de prevención". Consistirán en tareas de selvicultura, que se desarrollarán en montes públicos de 12 municipios de las comarcas de La Siberia, La Vera, Jerte y Campo Arañuelo, respectivamente.

BALANCE DE UN AÑO DE GESTIÓN

Por otra parte, y a las puertas de despedir este 2025, la portavoz en funciones ha realizado un balance de un año de gestión, que ha catalogado "de avances y de mejoras para todos los extremeños".

Según Manzano, en 2025 Extremadura consolida una evolución positiva en los principales indicadores económicos y de empleo. "La región vuelve a liderar la bajada del paro en España, con un descenso superior al diez por ciento en un solo año, muy por encima de la media nacional", ha asegurado.

La portavoz en funciones ha afirmado que "la economía extremeña mantiene una senda de crecimiento sostenido, con un comportamiento mejor que el de la media de la eurozona y un avance del PIB per cápita que sigue convergiendo con la media nacional".

En cuanto a las exportaciones, ha explicado que Extremadura ha batido un récord, al "superar los 3.400 millones de euros en los diez primeros meses del año". Se trata, ha asegurado, de "un aumento del 20,2 por ciento, muy por encima del 0,8 por ciento registrado en el conjunto de España, esto es, 25 veces más".

Esto sitúa a la región, en palabras de Manzano, "como una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento exportador, por el impulso a la internacionalización de las pymes y a la atracción de inversiones".

En cuanto a la deuda, ha recordado que, en el tercer trimestre de 2025, bajó "en 166 millones de euros, hasta situarla en 5.279 millones, lo que representa solo el 19,1 por ciento de nuestro PIB. Por el contrario, la deuda pública nacional, subió, en ese mismo trimestre, en 18.408 millones".

MÁS INVERSIÓN EN POLÍTICAS SOCIALES

En materia sociosanitaria, el Ejecutivo autonómico hace un balance positivo de 2025, "con más inversión y personal, lo que ha permitido reducir las listas de espera quirúrgicas en casi un 30 por ciento¿, ha recalcado la portavoz en funciones. Además, ha recordado el impulso a infraestructuras clave, como el Hospital Universitario de Cáceres, "la mayor obra sanitaria de la historia de la región".

Elena Manzano ha destacado "el apoyo a las familias y a la conciliación", con medidas como las ayudas para las guarderías, tanto en centros públicos como privados.

Y, el ámbito educativo, ha explicado que, "a pesar del descenso de alumnado, el sistema cuenta con 1.081 docentes más, se han mantenido abiertos todos los centros y se están ejecutando más de 160 obras de mejora y modernización en colegios e institutos".

APOYO AL MEDIO RURAL Y AL SECTOR PRIMARIO

Para finalizar, Manzano ha dicho que "el Gobierno ha acompañado al medio rural y al sector primario en un año complejo, destinando más de 45 millones de euros en ayudas directas para afrontar los efectos de la sequía, los incendios y las crisis sanitarias que han afectado al campo".

A la vez, "se ha dado un paso fundamental en la protección del territorio, con la aprobación del primer Plan Forestal de Extremadura y el refuerzo de la prevención de incendios, mediante nuevas plazas estables de bomberos forestales y actuaciones preventivas en los montes".

Elena Manzano ha finalizado su intervención deseando una feliz salida y entrada de año y "que 2026 venga repleto de cosas buenas para todos".