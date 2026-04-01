El Consejo de Gobierno aprueba 2,5 millones de euros en ayudas para crear y consolidar 110 empleos en la región

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en funciones ha aprobado "dos nuevas líneas de ayudas para fomentar y consolidar el empleo en la región", dotadas con 2,5 millones de euros, tal y como ha informado la portavoz en funciones, Elena Manzano, en su comparecencia tras la reunión celebrada esta mañana en Mérida.

Por una parte, se destinarán 1,4 millones de euros para que los ayuntamientos y mancomunidades puedan realizar contrataciones a jornada completa y durante tres años de gerentes dinamizadores del comercio local. Con esta ayuda se prevé incorporar a 25 nuevos profesionales, según ha manifestado la portavoz, con lo que "la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con el comercio local como eje vertebrador de la economía urbana y rural".

Por otro lado, se destinarán 1,1 millones de euros para impulsar la creación y consolidación de 85 puestos de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, con "el objetivo de reforzar el papel de la Economía Social como motor de cohesión y desarrollo rural", ha declarado Manzano.

Se prevé alcanzar a unas 185 entidades beneficiarias, que recibirán hasta 27.000 euros por cada contratación indefinida, 2.500 euros por mantener esos puestos por 12 meses más a los 24 iniciales y una tarifa cero en la seguridad social para autónomos societarios.

SERVICIOS SOCIALES Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden de cosas, el Ejecutivo en funciones ha dado luz verde a la modificación de los reglamentos internos de algunos de los recursos de atención a víctimas de violencia de género, como la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de violencia de Género, los Puntos de Atención Psicológica y el Servicio de Atención Psicológica Especializada a la Infancia y la Adolescencia Víctimas de Violencia de Género.

Con esta medida, en palabras de Elena Manzano, se pretende "mejorar la calidad y el alcance de estos servicios", a la vez que se actualizan para adaptarlos a la normativa nacional e internacional, dado que no se revisaban desde el año 2013.

En materia de servicios sociales, el Consejo de Gobierno ha aprobado también dos convocatorias de ayudas para garantizar la atención a colectivos vulnerables.

Por una parte, se destinarán 10,2 millones de euros a financiar 798 plazas de residencias y viviendas tuteladas, con las que los ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro atienden a personas con discapacidad.

Por otra parte, se financiará, con 1,2 millones de euros, a las entidades privadas sin fines de lucro que promueven proyectos para personas con trastorno o enfermedad mental grave. Se incluyen, entre otros, residencias, acciones de integración laboral y social, así como la promoción de la imagen positiva de estas personas.

De igual forma, se ha aprobado el Programa de Atención a Familias, una "iniciativa de acompañamiento a familias vulnerables, con especial atención a los menores de edad, para que crezcan en ambientes seguros", ha expresado Elena Manzano.

Como novedad, se incluirá dentro de los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM), para que sea más ágil en su tramitación. Además, ha aumentado dotación, "hasta superar los 3,7 millones de euros".

PROGRAMAS PARA PROTEGER Y DINAMIZAR LAS ZONAS RURALES

Precisamente, también dentro de otro PCEM, se sitúa la promoción turística en los pueblos, con una dotación de 1,2 millones de euros destinados a varias líneas de actuación. Se incluyen la red de oficinas de información turística, centros de visitantes, zonas de baño reconocidas como Bandera Azul y las fiestas declaradas como de interés turístico regional, nacional o internacional.

La portavoz en funciones ha dado traslado, igualmente, de la firma de convenios con tres ayuntamientos para "impulsar servicios básicos que mejoren la calidad de vida y contribuyan a frenar la despoblación". Entre ellos, se sitúan la adecuación del antiguo mercado de Ahillones para transformarlo en centro cultural, la reforma del mercado de abastos de Campanario y la restauración de la muralla de Coria.

En la misma línea de apoyo al mundo rural, el Ejecutivo en funciones ha aprobado un acuerdo marco para agilizar las obras de mejoras en caminos rurales, con una estimación de inversión inicial para dos años de 29 millones de euros.

Por otra parte, se ha aprobado la modificación de los límites de 52 espacios protegidos, concretamente, 39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 13 Lugares de Interés Comunitario (LIC). El objetivo es excluir las zonas protegidas colindantes con los cascos urbanos de los pueblos para permitir su desarrollo y expansión, siempre que no perjudique a los valores ambientales que protege.

En materia educativa, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de los campamentos de verano para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado. Se destinarán 631.838 euros, que se traducen, según Manzano, en "860 plazas, 20 más que el año pasado, para estudiantes a partir de sexto de primaria que quieran aprender inglés, francés o portugués".

Este año, además de los espacios ya conocidos para desarrollar esta actividad, se suman la Escuela Hogar San Vicente de Cabeza del Buey y el Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste.