El Consejo de Estadística presenta un análisis sobre el mercado laboral en el que propone 444 especialidades formativas

El Consejo Superior de Estadística de Extremadura ha presentado este martes un análisis sobre el mercado laboral y contrataciones en el que propone 444 especialidades formativas.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha presidido el Consejo Superior de Estadística en el que se han presentado los resultados de una operación estadística, impulsada por la consejería, que consiste en el estudio de necesidades formativas en la región.

El resultado es la identificación de los perfiles profesionales y competencias más demandados por las empresas, materializada en una propuesta de más de 440 especialidades formativas prioritarias. "Esta hoja de ruta permitirá mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, responder a los sectores con mayor potencial de crecimiento y anticiparse a las necesidades futuras de la economía extremeña", ha dicho el consejero.

Santamaría ha apuntado que este estudio supone un "paso decisivo" para adaptar la formación para el empleo a las necesidades reales del tejido productivo y para su elaboración se ha contado con un amplio proceso en el que han participado empresas, agentes sociales y personal técnico, junto con el análisis de datos de contratación y del mercado laboral.

Los agentes sociales han destacado la iniciativa de la Junta de Extremadura de elaborar el estudio de necesidades formativas en Extremadura.

En este contexto y como prueba de ello, el consejero ha subrayado la apuesta por reforzar el sistema estadístico regional, "una herramienta esencial para facilitar la toma de decisiones públicas y ofrecer información útil a empresas y ciudadanos".

PLAN DE ESTADÍSTICA DE EXTREMADURA 2027-2030

De este modo, ya se están desarrollando los trabajos para el nuevo Plan de Estadística de Extremadura 2027-2030, que tendrá como objetivo seguir mejorando la calidad, la utilidad y la capacidad predictiva de los datos regionales.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la "solidez" del sistema estadístico extremeño y su evolución positiva. En este sentido, el Programa Anual de Estadística 2025 ha alcanzado un grado de ejecución del 84,5 por ciento, con un total de 180 operaciones realizadas, de las cuales más del 86 por ciento ya han sido publicadas, "lo que refuerza la transparencia y el acceso a los datos".

Asimismo, se está impulsando la coordinación entre todas las consejerías y organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el objetivo de garantizar datos cada vez más comparables, rigurosos y útiles. Esta colaboración permite mejorar la calidad de la información estadística y su capacidad para orientar las políticas públicas.

El Consejo también ha analizado los avances en accesibilidad de la información, apostando por herramientas más visuales, interactivas y comprensibles que acerquen los datos a ciudadanos y empresas, facilitando su uso en la toma de decisiones económicas y sociales.

Las estadísticas, ha afirmado en consejero, constituyen una "base fundamental" para anticipar las necesidades del mercado laboral, mejorar la planificación formativa y diseñar políticas "más eficaces" que impulsen el desarrollo de Extremadura.

La región cuenta con un sistema estadístico "sólido y en continua mejora", que aporta una "base rigurosa de conocimiento para orientar la formación, generar oportunidades de empleo y contribuir al desarrollo económico y social de la región".