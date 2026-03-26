El consejero de Economía visita las empresas TROIL Vegas Altas, Complus y Smallops, ejemplos de innovación en FoodLab

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha visitado este miércoles las empresas TROIL Vegas Altas, Complus y Smallops, ubicadas en Valdetorres, tres iniciativas empresariales estrechamente relacionadas entre sí y que representan el modelo de desarrollo industrial que impulsa el Gobierno de Extremadura: innovación aplicada, economía circular, sostenibilidad y generación de valor desde el territorio.

Durante la visita, Santamaría ha agradecido la acogida y ha destacado el trabajo que desarrollan estas empresas, "ejemplos muy claros de hacia dónde queremos orientar la política empresarial del Gobierno de María Guardiola, apoyando proyectos que innovan, transforman conocimiento en actividad económica y generan valor añadido a partir de nuestros propios recursos".

COMPLUS Y SMALLOPS, NUEVAS EMPRESAS ACOGIDAS A FOODLAB

Dos de las empresas visitadas, Complus y Smallops, se han incorporado recientemente al programa FoodLab, una iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura en colaboración con el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX), dotada con 250.000 euros, cuyo objetivo es acompañar a las empresas en las fases más complejas del proceso innovador y mejorar su conexión con el mercado.

En el caso de Complus, el proyecto desarrollado en el marco de FoodLab se centra en la caracterización del compost para la elaboración de una nueva ficha técnica de producto, mientras que Smallops trabaja en el desarrollo de un nuevo ingrediente funcional con ácidos fúlvicos para alimentación aviar y porcina.

El consejero ha destacado que FoodLab "es una herramienta estratégica para reducir riesgos en el desarrollo de nuevos productos, acelerar su llegada al mercado y reforzar la competitividad del sector agroalimentario y biotecnológico extremeño", subrayando que estas empresas "encajan plenamente en este modelo porque ya están innovando y pueden dar un salto cualitativo con este tipo de programas".

TROIL, REFERENTE EN VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS OLEÍCOLAS

Durante la visita, Santamaría ha destacado el papel de TROIL Vegas Altas como referente nacional en economía circular y valorización de subproductos oleícolas. La cooperativa, nacida hace más de veinte años de la unión de varias almazaras para dar respuesta a un reto ambiental común, procesa alrededor de 70.000 toneladas de alperujo al año procedentes de ocho almazaras socias, cuenta con 18 empleados fijos y alcanza una facturación cercana a los seis millones de euros.

En sus instalaciones no solo se gestiona el alperujo, sino que se genera energía, se obtienen nuevos productos y se desarrollan proyectos de investigación en colaboración con centros tecnológicos y programas europeos, consolidándose como un ejemplo de aprovechamiento inteligente de los recursos locales.

COMPLUS Y SMALLOPS, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL MERCADO

Por su parte, Complus actúa como planta de compostaje de alta calidad, procesando entre 25.000 y 35.000 toneladas de materia orgánica al año, combinando alperujo, estiércol de oveja y gallinaza, además de otros subproductos del olivar. La empresa cuenta con ocho empleados y una facturación de 1,55 millones de euros.

Smallops, por su parte, es una empresa de reciente creación que desarrolla soluciones sostenibles mediante la producción de nanopartículas de hierro cerovalente encapsuladas en carbono a partir de residuos oleícolas, utilizando técnicas de carbonización hidrotermal. Con seis empleados y una facturación inicial de 140.000 euros, se encuentra en plena fase de crecimiento.

El consejero ha señalado que el Gobierno regional "trabaja para que la innovación se quede en el territorio y acompaña a las empresas no solo en la fase de desarrollo, sino también en la de inversión y consolidación", reiterando el compromiso del Gobierno de María Guardiola con el crecimiento del tejido empresarial extremeño.

En el recorrido han participado el gerente de TROIL, José Calama, y su presidente, Miguel Ángel Gallego, que también preside la cooperativa San Pedro de Guareña; el gerente de Complus, José Pimienta, y Rubén Escudero, de Smallops, empresa que desarrolla su actividad dentro de las instalaciones de TROIL.