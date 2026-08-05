La Consejería de Hacienda termina las obras de accesibilidad del edificio de Servicios Fiscales de Badajoz

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha informado este martes de la finalización de las obras de accesibilidad que se han llevado a cabo en el edificio que alberga los Servicios Fiscales de Badajoz y al que se ha destinado una inversión de 153.044,56 euros.

Acompañada del presidente de APAMEX, Jesús Gumiel, la Consejera ha explicado que esta obra, que se ha llevado a cabo con la colaboración de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX), ha hecho que este edificio se convierta "en un referente en materia de accesibilidad universal" cumpliendo un objetivo claro: "garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos a todos los ciudadanos extremeños".

En este sentido, Manzano ha destacado que por estos Servicios Fiscales de Badajoz pasaron el año pasado 17.806 personas para realizar sus gestiones tributarias y, por ello, ha resaltado que "desde nuestra llegada al gobierno regional la Junta de Extremadura ha trabajado siempre en impulsar una Administración accesible, cercana, con un entorno físico adaptado y una atención ciudadana inclusiva".

Entre las obras que se han llevado a cabo en el edificio destaca la mejora en el pavimento del espacio exterior así como la construcción de una rampa de acceso al edificio adecuada y con la pendiente correcta, que cuenta con pasamanos en laterales y rodapié, y una escalera complementaria.

Además, se ha modificado la escalera principal para que cumpla con toda la normativa de accesibilidad; con bandas señalizadoras en los peldaños, tanto visuales como táctiles, y se ha colocado una silla adaptada y apoyo isquiático en el hall para que las personas con movilidad reducida puedan descansar.

También se ha creado un baño adaptado en cada planta, despachos accesibles, se ha instalado banda de señalización para el itinerario accesible y se ha incorporado un bucle magnético para personas con discapacidad auditiva.

"Ahora, con todas estas actuaciones, contamos con un edificio accesible para todos los contribuyentes, tanto personas mayores como con dificultades de movilidad, con discapacidad auditiva o visual o con cualquier tipo de diversidad funcional", ha resaltado.

Por su parte, el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, ha destacado que es un "día muy importante" porque es la primera vez que se cumple con lo expresado en el informe "de máximos" que nos pidió la consejería.

"Estamos hablando de un edificio de hace más de 30 años del que todo el mundo se había olvidado", ha señalado y que con esta obra se ha convertido "en un edificio modélico" en lo que a accesibilidad se refiere.

"Se han hecho actuaciones en la zona exterior con la renovación del pavimento, la escalera de acceso con doble pasamanos hasta el suelo, rodapié, la rampa de acceso, el bucle magnético, el apoyo isquiático en el interior, el asiento ergonómico en la sala de espera con reposapiés, la reforma de las escaleras para acceder a la primera planta, la reforma de los aseos que ahora cuentan con llamada de asistencia", ha enumerado.

Asimismo, Gumiel ha señalado que es importante que los administradores "nos llamen, cuenten con nosotros como ha ocurrido en el este caso" porque los ciudadanos lo que quieren es "poder acceder a los recursos en igualdad de condiciones y con este edificio eso está garantizado".