La Consejería de Cultura incrementa casi un 16 por ciento su presupuesto y duplica las ayudas al sector audiovisual

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes contará en 2026 con un presupuesto de 148,66 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,83% respecto al ejercicio anterior. Estas cuentas refuerzan la apuesta de la Junta de Extremadura por la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte como motores estratégicos para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la mejora de la calidad de vida en toda la región. La mayor parte del presupuesto se orienta a inversiones, con actuaciones concretas que combinan conservación, modernización y nuevas oportunidades para Extremadura. Así lo ha detallado hoy la secretaria general, Isabel Gutiérrez, antes de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea.

Este presupuesto refleja una apuesta firme por reforzar la creación, la difusión y el acceso a la cultura en todo el territorio. Se duplican las ayudas al cine, que alcanzan los 600.000 euros, respondiendo así a una demanda histórica del sector, consolidando el buen momento que atraviesa la producción audiovisual extremeña. Además, se impulsa una red alternativa de teatros que permitirá acercar la programación cultural a los pueblos de entre 2.000 y 5.000 habitantes.

Asimismo, la Junta ha destinado 2,4 millones de euros al Museo Helga de Alvear para la adquisición del edificio conocido como 'La Casa Grande' y del patio anexo. Se trata de una operación patrimonial que garantiza su permanencia y estabilidad a largo plazo.

El impulso a la lectura también ocupa un lugar destacado en estas cuentas. Se amplía la red de bibliotecas y, por primera vez, se habilita una partida de 220.000 euros para la compra de libros destinados a las bibliotecas públicas. En esta misma línea, y en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa, se pondrá en marcha el programa ESCRIBIDORES, con el lema 'Literatura y pantallas', que reunirá en Cáceres a referentes nacionales e internacionales de la literatura y el cine en un encuentro previsto para el mes de septiembre.

Las inversiones previstas en patrimonio cultural y documental constituyen otra de las grandes apuestas del presupuesto para la protección, recuperación y difusión del legado histórico de Extremadura. En total, se movilizan más de 16 millones de euros para conservar y poner en valor bienes patrimoniales esenciales para la identidad regional. Entre las principales actuaciones figura una dotación de 910.000 euros en ayudas públicas para patrimonio, incluyendo los 350.000 euros de la primera convocatoria de ayudas al patrimonio municipal. Una medida que permitirá dar voz a los ayuntamientos y que participen directamente en la conservación de sus bienes patrimoniales.

En el área de deportes, la consejería destina casi 32 millones de euros, un 12,56% más, para reforzar el sistema federativo, el deporte base, el alto rendimiento y la mejora de infraestructuras. El presupuesto incluye 4,6 millones de euros para garantizar la estabilidad del sistema federativo extremeño, 6 millones de euros en convocatorias de ayudas para dinamización deportiva municipal, apoyo al deporte de alto rendimiento, clubes de alta competición, eventos deportivos e instalaciones municipales. Además, se prevén 4,2 millones de euros en inversiones para obras y rehabilitación energética en centros deportivos, patrocinios y actuaciones singulares, junto con más de 40 actuaciones municipales para mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la oferta deportiva en todo el territorio.

Por último, el presupuesto de turismo alcanza los 50,03 millones de euros, con un crecimiento del 20,1%, consolidando esta área como uno de los grandes motores de Extremadura. Se reservan 1,2 millones de euros al Plan de Colaboración Económica Municipal para oficinas de turismo, centros de visitantes, fiestas de interés turístico y nuevas líneas de apoyo a playas con Bandera Azul. También se transfieren 1,9 millones de euros a Gebidexsa para la gestión de palacios de congresos y la red de hospederías.

En materia de inversiones turísticas, se asignan 29,7 millones de euros, con 18 millones para Actuaciones de Cohesión en Destinos, incluyendo la remodelación y apertura del campings de Cuacos de Yuste y Talarrubias, la construcción de seis miradores experienciales en distintas comarcas y la adecuación de zonas de baño.

En conjunto, se trata de un presupuesto con vocación transformadora, pensado para generar actividad económica, reforzar la cohesión territorial y garantizar que la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte sigan siendo motores esenciales del presente y del futuro de la región y lleguen a cada rincón del territorio.