Una conferencia desvela este viernes la denominación ibérica del yacimiento romano de Regina en Casas de Reina

El investigador jerezano Francisco Jordi Páez presentará este viernes, 18 de septiembre, un estudio que ha logrado desvelar la denominación ibérica de la zona que los romanos acabaron llamado Regina Turdulorum.

El informe se presentará en el marco de la conferencia 'Reina túrdula', organizada por el Ayuntamiento de Casas de Reina, municipio de la provincia de Badajoz en el que se asienta este yacimiento arqueológico, que comenzará a las 19,00 horas en el Centro de Día de Casas de Reina, con la presencia asimismo del arqueólogo Francisco Germán Rodríguez Martín, gran conocedor del patrimonio arqueológico de la zona.

Durante la conferencia se darán detalles de un estudio que ha conseguido desvelar el nombre ibérico, transcrito en neopúnico, de la antecesora túrdula de Turri Regina, lo que demostraría "su importancia como capital de los túrdulos betúricos".

El estudio, además, parte de "una conocida ceca monetaria en la que aparecen caracteres latinos y también neopúnicos que han sido el objeto de la investigación", según ha destacado la Asociación Regina Turdulorum.

Así, el investigador Francisco Jordi Páez, en colaboración con la arqueóloga Maria Josep Estanyol i Fuentes, ha dado con las claves de esta escritura a partir de "una inscripción neopúnica de diez o doce caracteres presentes en la moneda de Turri Regina".

Se trata de "una piedra de Rosetta", al permitir interpretar los signos del alfabeto monetario derivado del neopúnico en ciudades como Arsa, Sacili, Iptuci, Lascuta, Asido, Bailo, Oba y Vesci, según ha calificado Páez.

En este sentido, se logra evidenciar la relación existente entre los túrdulos betúricos y los del litoral bético, asentados en la costa atlántica gaditana como consecuencia de migraciones o expediciones militares.

Los túrdulos se perfilan así, como un grupo étnico inmerso en procesos migratorios, sin una asignación espacial única y fija como pudo apreciar Pierre Moret, rodeando a los turdetanos que, empero, sí la tuvieron en el reborde suroriental del paleoestuario del río Guadalquivir.