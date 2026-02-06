La concursalidad sube en enero un 14,29% en Extremadura y la creación de empresas baja un 20,81%

La concursalidad ha registrado un aumento del 14,29 por ciento en Extremadura en el pasado enero respecto al mismo mes de 2025, alcanzando los 8 procesos concursales, mientras que la creación de empresas ha bajado un 20,81 por ciento en la región, hasta las 118, de acuerdo con los datos extraídos por el Centro de Estudios Económicos de Experian España.

Mientras, en el conjunto nacional la concursalidad ha registrado un descenso de 14,4 por ciento en el primer mes de 2026 en tasa interanual, al alcanzar los 445 procesos concursales frente a los 520 del año anterior, mientras que la creación de empresas se ha elevado un 7,1 por ciento, hasta las 11.126.

El informe publicado este jueves por Experian España refleja que, en cuanto a la concursalidad, el comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos lidera en el país el ránking con 96 procedimientos concursales iniciados, aunque se ha registrado una caída del 27,7 por ciento interanual.