Comunidad de Usuarios del Canal de Orellana invertirá más de un millón en mejora de la red de caminos de su zona regable

La Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ejecutará durante este 2026 una inversión superior al millón de euros destinada a la mejora integral de los más de 300 kilómetros de caminos que tiene encomendados.

Se trata de una actuación que será financiada con cargo al presupuesto propio de la comunidad, y que ha sido aprobada en el marco de las recientes asambleas generales.

En concreto, esta inversión se suma a las labores ordinarias de mantenimiento y conservación de las infraestructuras y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y funcionalidad de unos caminos que son utilizados de forma generalizada y resultan de interés para ayuntamientos, diputación y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Aunque se intentará recabar la colaboración de otras administraciones, la comunidad general de usuarios ha señalado que, "en principio", la actuación se llevará a cabo con medios propios.

En este sentido, el presidente de la Comunidad General de usuarios del Canal de Orellana, Luis Gutiérrez, ha subrayado que se trata de una inversión "muy necesaria" para garantizar el buen estado de unos caminos que son "fundamentales" para la actividad diaria de los regantes y para el conjunto del territorio.

Durante las asambleas, la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana ha aprobado también los principales acuerdos que marcarán el inicio de la próxima campaña de riego de 2026, que se desarrollará oficialmente entre el 3 de mayo y el 11 de septiembre.

No obstante, fuera de ese periodo podrán realizarse riegos de apoyo siempre que los cultivos lo requieran con el objetivo de evitar la pérdida de su potencial productivo, tal y como viene siendo habitual en campañas anteriores, explica en nota de prensa la Comunidad General de Usuarios.

En cuanto a la situación hídrica, Gutiérrez ha destacado que los recursos disponibles en la cuenca alcanzan el 280 por ciento de las necesidades, lo que garantiza el abastecimiento incluso en un escenario de ausencia de precipitaciones durante las próximas tres campañas, aportando estabilidad y seguridad al conjunto del regadío.

Gutiérrez ha subrayado que la Comunidad General de Usuarios continuará defendiendo la rentabilidad de los cultivos y apoyando a los regantes en un contexto "complejo", trabajando para mantener el potencial productivo y lograr la mayor rentabilidad "posible" de las explotaciones.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad General de Usuarios sigue avanzando a medio y largo plazo en el plan director para la modernización del Canal de Orellana, cuyo documento ejecutivo ya ha sido elaborado y trasladado a distintas administraciones y entidades sociales.

El objetivo ahora es continuar con su difusión y avanzar hacia la redacción de un anteproyecto que permita activar definitivamente esta actuación estratégica para el futuro del regadío. "Ahora el reto es seguir dando pasos para que este proyecto estratégico sea una realidad", ha concluido.