VIVIENDA

La compraventa de viviendas sube en Extremadura un 0,9% en julio de 2026 y el precio un 11%, según los notarios

Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda ha crecido un 3,1 por ciento y la constitución de nuevas sociedades se ha elevado un 3,4 por ciento, señalan los notarios en un comunicado.

Redacción

Extremadura |

La compraventa de viviendas sube en Extremadura un 0,9% en julio de 2026 y el precio un 11%, según los notarios
La compraventa de viviendas sube en Extremadura un 0,9% en julio de 2026 y el precio un 11%, según los notarios | CIEN

La compraventa de viviendas en Extremadura ha subido un 0,9 por ciento en julio de 2026, hasta alcanzar las 1.462 unidades, siendo la única comunidad en la que han crecido.

Mientas, el precio medio del metro cuadrado ha aumentado un 11 por ciento en Extremadura, hasta situarse en 806 euros/m2, según informa este martes el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda ha crecido un 3,1 por ciento y la constitución de nuevas sociedades se ha elevado un 3,4 por ciento, señalan los notarios en un comunicado.

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